В Дании мигрантам предложат работать, чтобы получать помощь

Правительство Дании решило ввести более строгие правила для мигрантов. Им предложат работать по 37 часов в неделю, чтобы получать социальную помощь. В датском кабмине хотят приблизить к минимальному количество заявлений о предоставлении убежища.

Министры говорят, что нововведение имеет благородную цель – помочь с ассимиляцией вновь прибывших в стране.

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Люди смогут быть полезными, – премьер

Мы хотим ввести новую логику работы, когда у людей есть обязанность делать взносы и быть полезными, а если они не могут найти постоянную работу, то им придется работать за свою помощь,

– сказала глава правительства Метте Фредериксен.

Фредериксен отметила: то, что Дания в течение многих лет не требовала ничего от мигрантов, было ошибкой. Инициатива датского правительства еще должна пройти через одобрение парламентом.

Некоторые политики раскритиковали инициативу

Не всем, однако, такие планы по нраву. Представительница левой "Красно-Зеленой коалиции" Май Вилладсмен подчеркнула, что это – ошибка.

Я боюсь, что это закончится социальным демпингом, который поддерживается государством, и будет отсылать людей на какую-то сумасшедшую работу,

– сказала Виллдасмен.

К кому будут применять требования:

Будут работать мигранты, получавшие льготы в течение 3-4 лет

Также это будет касаться тех, кто за длительное время не выучил датский язык.

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Какова ситуация с мигрантами в Дании?

Более 10% населения Дании – это иммигранты. 58% из всех мигрантов – представители не западных стран.

План предусматривает интеграцию по меньшей мере 20 тысяч человек, которые смогут найти работу через органы местного самоуправления. В качестве примеров вакансий приводят уборку на пляжах или в общественных местах.