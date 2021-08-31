Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал белорусский журналист Александр Бураков. Он отметил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ведет гибридную войну с Европой.

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"Уже 200 иракцев задержали полицейские в Германии. Как бы ни боролись с нелегальной миграцией, на самом деле эти люди все-таки попадают в Германию. Это проблема", – сказал Бураков.

Как в Беларуси обманывают мигрантов

Журналист отметил, что на последней встрече канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию с Беларусью, поскольку там на самолетах привозят иракцев в Минск.

"Там очень интересные истории. Говорят, что ты приедешь в Минск, оттуда доедешь до границы, а там сразу будет Германия. Людей просто обманывают", – отметил Бураков.

Справка. Меркель встретилась с Путиным 20 августа 2021 года в Москве. Они обсудили события в Афганистане, "Северный поток-2", Украину и российского оппозиционера Алексея Навального.

Александр Бураков о ситуации в Беларуси: смотрите видео

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