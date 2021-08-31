Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів білоруський журналіст Олександр Бураков. Він зазначив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко веде гібридну війну з Європою.
До теми Польща направила поліцейських на кордон Литви та Білорусі
"Вже 200 іракців затримали поліцейські в Німеччині. Як би не боролися з нелегальною міграцією, насправді ці люди таки потрапляють до Німеччини. Це проблема", – сказав Бураков.
Як у Білорусі обманюють мігрантів
Журналіст зазначив, що на останній зустрічі канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Росії Володимир Путін обговорили ситуацію з Білоруссю, оскільки там літаками привозять іракців до Мінська.
"Там дуже цікаві історії. Кажуть, що ти приїдеш в Мінськ, звідти доїдеш до кордону, а там одразу буде Німеччина. Людей просто обманюють", – зазначив Бураков.
Олександр Бураков про ситуацію в Білорусі: дивіться відео
Що відомо про нелегалів на кордонах Білорусі, Литви та Польщі
- Після затримання опозиціонера Романа Протасевича Євросоюз ввів санкції проти режиму Лукашенка.
- Після цього він повідомив, що не стримуватиме нелегалів, які прямують до Європи. Однак є докази, що білоруські прикордонники доправляють мігрантів до кордонів з Євросоюзом.
- Литва через ситуацію з нелегалами з 3 липня до 10 листопада оголосила надзвичайний стан.
- Надзвичайну ситуацію на кордоні з Білоруссю запропонував ввести і польський прем'єр Матеуш Моравецький.
- Раніша Польща почала будувати стіну, щоб відгородитись від Білорусі.