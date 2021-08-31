Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів білоруський журналіст Олександр Бураков. Він зазначив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко веде гібридну війну з Європою.

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"Вже 200 іракців затримали поліцейські в Німеччині. Як би не боролися з нелегальною міграцією, насправді ці люди таки потрапляють до Німеччини. Це проблема", – сказав Бураков.

Як у Білорусі обманюють мігрантів

Журналіст зазначив, що на останній зустрічі канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Росії Володимир Путін обговорили ситуацію з Білоруссю, оскільки там літаками привозять іракців до Мінська.

"Там дуже цікаві історії. Кажуть, що ти приїдеш в Мінськ, звідти доїдеш до кордону, а там одразу буде Німеччина. Людей просто обманюють", – зазначив Бураков.

Довідка. Меркель зустрілася з Путіним 20 серпня 2021 року у Москві. Вони обговорили події в Афганістані, "Північний потік-2", Україну та російського опозиціонера Олексія Навального.

Олександр Бураков про ситуацію в Білорусі: дивіться відео

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