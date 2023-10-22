Известно, что 16 ноября, чуть меньше месяца спустя после гибели, пара должна была праздновать годовщину вместе. Однако все их планы оборвались в ту трагическую ночь.

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Россияне унесли жизни молодой семьи

Даниил, Диана вместе с родителями жили в их квартире все вместе. Услышав взрывы, они все пошли в коридор, но потом Диана быстро забежала в комнату за вещами. Данило последовал за ней, после чего прямо во внешнюю стену комнаты попала российская ракета.

Парня отбросило взрывной волной. Его почти сразу нашел отец и пытался спасти его – к сожалению, неудачно. Тело Дианы удалось обнаружить только через день, вечером. До этого времени родные надеялись, что она жива.

Родителей парня в момент удара сильно контузило. Относительно папы Даниила, то он получил небольшие травмы, а мать имеет ожоги на лице и ногах, а также более мелкие травмы. Вместе с ними проживали три кота, но удалось спасти только одного – старого и беззубого рыжего Беню.

Супруги подходили друг другу

Диана и Даниил начали встречаться во время полномасштабной войны, через четыре месяца парень сделал предложение – прямо в бомбоубежище. Отпраздновали они без лишнего пафоса – вдвоем в кафе. Через месяц – 16 ноября, они должны были праздновать первую годовщину. Также 27 ноября Дина должна была отпраздновать 21-летие.

Им не нужна была показуха, пышные платья, гулянья на триста человек. Они сделали это для себя. Они были нереально счастливы, тонули друг в друге,

– рассказала троюродная сестра Дианы, Анастасия Гайдукова.

Сестра подчеркнула, что они понимали, что война может в любой момент их разлучить, и что нужно ценить каждую минуту. Они оба были творческими людьми. Диана изучала гостинично-ресторанное дело в местном университете, подрабатывая баристой в кондитерской, а также мечтала стать графической дизайнершей.

Диана Гайдукова умела радоваться мелочам / фото CTRL_DI

Даниил же был музыкантом – у него была акустическая гитара, и электро, и укулеле, и свирель, и калимба. Потом появился студийный микрофон, и он начал записывать песни. У парня было даже два канала на ютуб – он мечтал стать крутым исполнителем.

Он всегда делал что-нибудь творческое. Да, эти видео не стали очень популярными, но он делал то, что велело ему сердце,

– говорит его друг Назар.

Данило Ковалено был душой компании /фото TAAALOONN

Друзья и родные описывают Даниила как харизматичного парня, у которого было много талантов. Он всегда мог поддержать и чувствовал, когда людям плохо. Друг парня Андрей подчеркнул, что тот был очень важным человеком в их компании и в его жизни. Он добавил, что теперь имеет внутри пустоту, которая, вероятно, ничем не заполнится.

Удар по многоэтажке – главное

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по украинским городам. В ночь на 18 октября оккупанты атаковали Запорожье. Враг попал в многоэтажку. Оккупанты разрушили 8 квартир. Погибли 5 человек – кроме Данилы и Дианы умерли глава ОСМД с женой, а также еще один человек. Кроме того, есть данные о пострадавших.

Известно, что предварительно россияне использовали ракеты С-400, которые могут достичь Запорожья от 32 до 42 секунд. Жителей пятиэтажки отселили – демонтировать весь дом не планируют.