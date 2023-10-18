Пока известно, что ракетный удар унес жизни пятерых жильцов дома. Еще пятеро госпитализировали.
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Мчались по лестнице
В МВД поделились видео с бодикамер, на котором показаны первые минуты после того, как российская ракета попала в многоэтажку, разрушив сразу 8 квартир и два подъезда. На кадрах можно увидеть, как патрульные бегут по лестнице в поисках раненых. В полностью разрушенной квартире они находят погибшего. Потом им удается найти живого человека, которого сразу же достают из-под завалов.
Эвакуация жителей многоэтажки: видео МВД
Оккупанты обстреляли центр Запорожья
В ночь на 18 октября россияне выпустили по городу 6 ракет. По предварительным данным, это были ракеты с ЗРК С-300. Они долетают очень быстро – за 32 – 42 секунды.
Одна из ракет попала в многоэтажку. Под завалами спасатели обнаружили тела пятерых человек.
Также известно, что остальные три ракеты попали в промышленные объекты и частное домовладение. В результате ракетной атаки повреждения получил и Покровский кафедральный собор Запорожской епархии. Всего около 30 многоэтажек, 11 частных домов, а также 2 учебных и 2 медицинских учреждения были повреждены в результате атаки.
Атака по Запорожью: последние новости
- В Нацполиции показали кадры попадания ракеты в многоэтажку.
- В ГСЧС рассказали об угрозе обрушения поврежденного дома – там работать спасателям опасно. Кроме того, в местных властях Запорожья отметили, что 3 и 4 подъезда многоэтажки ремонту не подлежат.
- По словам депутата Запорожского областного совета Сергея Лышенко, то, что дом построен из кирпича, а не бетонных перекрытий, спасло людей на нижних этажах – их не засыпало обломками от верхних.