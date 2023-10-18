Наразі відомо, що ракетний удар забрав життя п'ятьох мешканців будинку. Ще п'ятьох госпіталізували.
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Мчали сходами
У МВС поділилися відео з бодікамер, на якому показані перші хвилини після того, як російська ракета влучила у багатоповерхівку, зруйнувавши одразу 8 квартир та два під'їзди. На кадрах можна побачити, як патрульні біжать сходами у пошуках поранених. У вщент зруйнованій квартирі вони знаходять загиблого. Потім їм таки вдається знайти живу людину, яку одразу ж дістають з-під завалів.
Евакуація мешканців багатоповерхівки: відео МВС
Окупанти обстріляли центр Запоріжжя
У ніч на 18 жовтня росіяни випустили по місту 6 ракет. За попередніми даними, це були ракети з ЗРК С-300. Вони долітають дуже швидко – за 32 – 42 секунд.
Одна із ракет потрапила у багатоповерхівку. Під завалами рятувальники знайшли тіла п'ятьох людей.
Також відомо, що інші три ракети поцілили по промислових об'єктах та приватному домоволодінню. Внаслідок ракетної атаки пошкоджень зазнав і Покровський кафедральний собор Запорізької єпархії. Загалом приблизно 30 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, а також 2 навчальних та 2 медичних заклади були пошкоджені внаслідок атаки.
Атака по Запоріжжю: останні новини
- У Нацполіції показали кадри влучання ракети у багатоповерхівку.
- У ДСНС розповіли про загрозу обвалу пошкодженого будинку – там працювати рятувальникам небезпечно. Крім того, у місцевій владі Запоріжжя зазначили, що 3 і 4 під'їзди багатоповерхівки ремонту не підлягають.
- За словами депутата Запорізької обласної ради Сергія Лишенко, те, що будинок побудований із цегли, а не бетонних перекриттів, врятувало людей на нижніх поверхах – їх не засипало уламками від верхніх поверхів.