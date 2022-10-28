Дания не пустила судно "Газпрома" на место взрыва на "Северном потоке"

Оператор российского газопровода Nord Stream AG направил судно на место крушения "Северного потока". Однако Дания отказалась давать разрешение на проведение работ в своей исключительной экономической зоне.

Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что направил судно для инспекции повреждений газопровода. Однако кроме Дании разрешение на проведение работ не дала и Швеция.

Ранее В районе прохождения "Северного потока" сейсмологи зафиксировали новые подводные взрывы

Специалисты Nord Stream AG планируют провести калибровочные работы в течение суток, а затем приступить к обследованию взорванного участка. По их оценкам, это продлится от 3 до 5 дней.

Представителей Nord Stream AG не пускают на место аварии

Отметим, что газопровод расположен в экономической зоне как Швеции, так и Дании. Однако ни одна из этих стран не дала разрешение на проведение работ. Ранее ВМС Швеции подтвердили, что на место взрыва прибыли гражданское судно "Нефрит" под российским флагом.

Мы уже давно знаем, что они хотели приехать для проведения собственного расследования,

– сказал представитель ВМС Йимми Адамссон.

По его словам, несколько шведских военных кораблей также находятся на месте утечек.

Авария на "Северном потоке"

"Северный поток" оказал влияние на начало полномасштабной войны в Украине

Министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что политика Германии по строительству "Северного потока" сыграла свою роль в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам Бушмана, он видит структурные параллели в ситуации безопасности в Европе сегодня и в 1938 году. Ведь в обоих случаях – диктаторы, выдвигающие территориальные претензии и рассчитывающие на то, что западные демократии оставят их под давлением.

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