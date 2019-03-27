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      Дания снова отказала "Газпрому" в строительстве "Северного потока-2"

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      "Газпром" в очередной раз получил от Дании отказ на "Северный поток-2"
      "Газпром" в очередной раз получил от Дании отказ на "Северный поток-2" / Фото из открытых источников

      Дания снова не дала "Газпрому" разрешения на прокладку российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.

      Россия пытается получить разрешение на прокладку скандального газопровода на дне Балтийского моря, сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

      Читайте также: Создатели "Северного потока-2" признались, что он не сможет заменить транзит через Украину

      "Газпром" получил очередной отказ в Дании относительно маршрута "Северного Потока-2", – говорится в сообщении.

      Срыв планов "Газпрома" прокомментировал также глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в Facebook. Он отметил, что это "проект не убивает", но только "пока".

      В то же время в "Нафтогазе" не исключают того, что "Газпром2 может проложить трубопровод в обход территориальных вод Дании, однако на это российской компании понадобятся дополнительные усилия и ресурсы

      Есть веские причины ожидать, что мы получим это разрешение,
      – сообщил представитель дочерней компании Газпрома Йенс Мюллер во время пресс-конференции в Берлине.

      Отметим, комитет постоянных представителей государств ЕС утвердил проект изменений в газовое законодательство Евросоюза. Теперь за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать Германия под наблюдением Еврокомиссии. В Берлине же настаивают на продолжении транзита газа через Украину.

      Категорически осуждает строительство газопровода США. Вашингтон убежден, что "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" позволит Москве реализовать угрозы
      о прекращении транзита газа по территории Украины.

      Что такое "Северный поток-2"?
      Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и проходит между странами Балтики, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В целом – 1230 километров. Уже построено примерно 700 километров.
      Где проходит "Северный поток-2"

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты уверяют, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Северный поток-2 Дания Газпром Газ
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