Данія знову відмовила "Газпрому" у будівництві "Північного потоку-2"

Данія знову не дала "Газпрому" дозволу на прокладання російського газопроводу "Північний потік-2" у своїй винятковій економічній зоні.

Росія намагається отримати дозвіл на прокладання скандального газопроводу на дні Балтійського моря, повідомили у прес-службі НАК "Нафтогаз України".

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"Газпром" отримав чергову відмову в Данії щодо маршруту "Північного Потоку-2", – йдеться у повідомленні.

Газпром отримав чергову відмову в Данії щодо маршруту Північного Потоку 2 — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 27 березня 2019 р.

Зрив планів "Газпрому" прокоментував також голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що це "проект не вбиває", але лише "поки що".

Водночас у "Нафтогазі" не виключають того, що "Газпром2 може прокласти трубопровід в обхід територіальних вод Данії, однак на це російській компанії знадобляться додаткові зусилля та ресурси

Є вагомі причини очікувати, що ми отримаємо цей дозвіл,

– повідомив представник дочірньої компанії Газпрому Йєнс Мюллер під час прес-конференції у Берліні.

Зазначимо, комітет постійних представників держав ЄС затвердив проект змін до газового законодавства Євросоюзу. Тепер за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме Німеччина під наглядом Єврокомісії. У Берліні ж наполягають на продовженні транзиту газу через Україну.

Категорично засуджує будівництво газопроводу США. Вашингтон переконаний, що "Північний потік-2" разом із "Турецьким потоком" дасть можливість Москві реалізувати погрози про припинення транзиту газу територією України.

Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700 кілометрів.



Де проходить "Північний потік-2"



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.