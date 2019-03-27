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      Данія знову відмовила "Газпрому" у будівництві "Північного потоку-2"

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      "Газпром" вкотре отримав від Данії відмову через "Північний потік-2"
      "Газпром" вкотре отримав від Данії відмову через "Північний потік-2" / Фото з відкритих джерел

      Данія знову не дала "Газпрому" дозволу на прокладання російського газопроводу "Північний потік-2" у своїй винятковій економічній зоні.

      Росія намагається отримати дозвіл на прокладання скандального газопроводу на дні Балтійського моря, повідомили у прес-службі НАК "Нафтогаз України".

      Читайте також: Творці "Північного потоку-2" зізнались, що він не зможе замінити транзит через Україну

      "Газпром" отримав чергову відмову в Данії щодо маршруту "Північного Потоку-2", – йдеться у повідомленні.

      Зрив планів "Газпрому" прокоментував також голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що це "проект не вбиває", але лише "поки що".

      Водночас у "Нафтогазі" не виключають того, що "Газпром2 може прокласти трубопровід в обхід територіальних вод Данії, однак на це російській компанії знадобляться додаткові зусилля та ресурси

      Є вагомі причини очікувати, що ми отримаємо цей дозвіл,
      – повідомив представник дочірньої компанії Газпрому Йєнс Мюллер під час прес-конференції у Берліні.

      Зазначимо, комітет постійних представників держав ЄС затвердив проект змін до газового законодавства Євросоюзу. Тепер за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме Німеччина під наглядом Єврокомісії. У Берліні ж наполягають на продовженні транзиту газу через Україну.

      Категорично засуджує будівництво газопроводу США. Вашингтон переконаний, що "Північний потік-2" разом із "Турецьким потоком" дасть можливість Москві реалізувати погрози про припинення транзиту газу територією України.

      Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700 кілометрів.

      Де проходить "Північний потік-2"

      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

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      Теги: Новини України Новини політики Північний потік-2 Данія Газпром Газ
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