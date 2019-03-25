14:52
25 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Про що мріє Путін. Ідеальні пенсіонери в Росії
      Вєсті Кремля
      20:05, 23 березня
      Вєсті.UA.Жир: Куди подівся диплом Луценка. Піраміда потреб Киви
      Вєсті.UA
      18:30, 23 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Творці "Північного потоку-2" зізнались, що він не зможе замінити транзит через Україну

      873 Читать новость на русском
      У Nord Stream 2 заявили, що "Північний потік-2" не зможе замінити транзит через Україну
      У Nord Stream 2 заявили, що "Північний потік-2" не зможе замінити транзит через Україну / Фото з відкритих джерел

      Російський газопровід "Північний потік-2", будівництво якого викликало осуд у міжнародної спільноти, насправді не не зможе замінити транзит через газу Україну.

      Однак стан української інфраструктури у компанії не збираються, заявив представник акціонерного товариства Nord Stream 2 Йенс Мюллер, повідомляє російський "Інтерфакс".

      Читайте також: У Росії сподіваються на продовження транзиту газу через Україну

      Так, російський газопровід є "додатковою інфраструктурою". При цьому оцінювати стан української інфраструктури він відмовився, назвавши це "не їхнім завданням".

      Математика показує, що Північний потік-2 не зможе замінити транзит через Україну,
      – сказав Мюллер.

      Зазначимо, комітет постійних представників держав ЄС затвердив проект змін до газового законодавства Євросоюзу. Тепер за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме Німеччина під наглядом Єврокомісії. У Берліні ж наполягають на продовженні транзиту газу через Україну.  

      Категорично засуджує будівництво газопроводу США. Вашингтон переконаний, що 2Північний потік-2" разом із "Турецьким потоком" дасть можливість Москві реалізувати погрози про припинення транзиту газу територією України.

      Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700 кілометрів.


      Де проходить "Північний потік-2"

      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      blog_ava
      Головні новини 24 березня: жахлива ДТП з мажорами в Одесі, смерть актора на Хортиці
      сьогодні
      8412
      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Північний потік-2 Газ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Війна – це рана, яка не гоїться, – Pianoбой про творчість, Земфіру і концерти в Росії
      сьогодні , 14:00 Війна – це рана, яка не гоїться, – Pianoбой про творчість, Земфіру і концерти в Росії
      Олег Бабій 1342
      За те, що я виграв етап Кубка Світу, отримав прохання попісяти в баночку допінг-контролю
      сьогодні , 13:02 За те, що я виграв етап Кубка Світу, отримав прохання попісяти в баночку допінг-контролю
      Станіслав Безушко 618
      Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі
      сьогодні , 12:00 Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі
      467
      Яку масштабну схему купівлі голосів по всій Україні підготувало оточення Порошенка
      сьогодні , 12:34 Яку масштабну схему купівлі голосів по всій Україні підготувало оточення Порошенка
      Дмитро Гнап 1144
      Цьогоріч маршрутки можуть вбити удвічі більше людей
      сьогодні , 12:00 Цьогоріч маршрутки можуть вбити удвічі більше людей
      Сергій Биков 396
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук