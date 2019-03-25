Творці "Північного потоку-2" зізнались, що він не зможе замінити транзит через Україну

Російський газопровід "Північний потік-2", будівництво якого викликало осуд у міжнародної спільноти, насправді не не зможе замінити транзит через газу Україну.

Однак стан української інфраструктури у компанії не збираються, заявив представник акціонерного товариства Nord Stream 2 Йенс Мюллер, повідомляє російський "Інтерфакс".

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Так, російський газопровід є "додатковою інфраструктурою". При цьому оцінювати стан української інфраструктури він відмовився, назвавши це "не їхнім завданням".

Математика показує, що Північний потік-2 не зможе замінити транзит через Україну,

– сказав Мюллер.

Зазначимо, комітет постійних представників держав ЄС затвердив проект змін до газового законодавства Євросоюзу. Тепер за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме Німеччина під наглядом Єврокомісії. У Берліні ж наполягають на продовженні транзиту газу через Україну.

Категорично засуджує будівництво газопроводу США. Вашингтон переконаний, що 2Північний потік-2" разом із "Турецьким потоком" дасть можливість Москві реалізувати погрози про припинення транзиту газу територією України.

Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700 кілометрів.





Де проходить "Північний потік-2"



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.