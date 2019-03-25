У Росії сподіваються на продовження транзиту газу через Україну

У міністерстві енергетики Росії вважають, що продовження контракту може відбудуться в жовтні або травні після підсумкової тристоронньої зустрічі.

Україна та Росія можуть домовитися про продовження контракту на транзит газу через Україну в Євросоюз після 2019 року, заявив заступник міністра енергетики Росії Анатолій Яновський, повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначимо підсумкова тристороння зустріч України, Росії та Євросоюзу наразі запланована на травень цього року. Окрім того, участь у ній візьмуть представники українського "Нафтогазу" та російського "Газпрому".

Ми очікуємо, що в якійсь мірі вдасться домовитися з Україною щодо транзиту газу після 2020 року. Якщо цього не відбудеться в травні, то, ймовірно, це відбудеться в жовтні,

– сказав він.

Зазначимо, наприкінці 2019 року чинний контракт щодо транзиту газу завершується – і Україна є готовою до будь-яких газових сценаріїв з боку Кремля, зокрема і найжорсткіших, наголосив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв. Він також зазначив, що "Газпром" почав офіційно повідомляти країни, які межують з Україною, про припинення транспортування газу через її територію з початку 2020 року.

Тим часом даякі політичні сили в Укпаїні активно спекулюють на невизначеній ситуації із газом. Так, кандидат у президенти України Юрій Бойко та кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук аж вирішили поїхати у Москву до резиденції прем'єра Росії Дмитра Медведєва. Там, у межах "економічних переговорів", обговорювали і газове питання.

Які наслідки газових угод 2009 року між Україною та Росією?З 1 січня 2009 року "Газпром" у повному обсязі припинив постачання газу в Україну. До цього, між Україною і Росією було анонсоване підписання Договору на газопостачання у 2009 році. Але 31 грудня 2008 року президент Ющенко наказав керівнику "Нафтогазу України" Олегу Дубині припинити переговори, не підписувати угоду з "Газпромом" та відкликав делегацію "Нафтогазу" з Москви.



Тоді Росія заявила про підняття ціни на газ – від 180 доларів за тисячу кубометрів до 235. У той же день, 31 грудня 2008 року, тодішній президент Росії Дмитро Медведєв виступив з заявою, що оскільки Україна розірвала переговори, то ціна за газ сягатиме 450 доларів.



З 1 по 18 січня відбулося істотне скорочення постачання газу до країн Центральної та Східної Європи, в Україні підприємства теплокомуненерго працювали на межі можливостей. Через холоди постала загроза колапсу всієї української системи ЖКГ.



18 січня 2009 в результаті п'ятигодинних переговорів прем'єр-міністри Путін і Тимошенко підписали "газові угоди", згідно з якими ціна за тисячу кубометрів палива склала 450 доларів США.

Наприкінці січня з’явилась інформація, що "Газпром" запропонував продовжити чинні контракти з НАК "Нафтогаз України", які наразі діють до 2019 року, навіть без проведення будь-яких консультацій. Озвучив її український міністр закордонних справ Павло Клімкін за підсумками тристоронньої зустрічі щодо газових питань за участю представників України, Росії та Європейського Союзу.