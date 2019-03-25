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      У Росії сподіваються на продовження транзиту газу через Україну

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      Міненерго Росії розраховує на продовження транзиту газу через Україну після 2019
      Міненерго Росії розраховує на продовження транзиту газу через Україну після 2019 / Фото з відкритих джерел

      У міністерстві енергетики Росії вважають, що продовження контракту може відбудуться в жовтні або травні після підсумкової тристоронньої зустрічі.

      Україна та Росія можуть домовитися про продовження контракту на транзит газу через Україну в Євросоюз після 2019 року, заявив заступник міністра енергетики Росії Анатолій Яновський, повідомляють російські ЗМІ.

      Читайте також: За яких умов "Газпром" не підпише контракт на транзит газу через Україну

      Зазначимо підсумкова тристороння зустріч України, Росії та Євросоюзу наразі запланована на травень цього року. Окрім того, участь у ній візьмуть представники українського "Нафтогазу" та російського "Газпрому".

      Ми очікуємо, що в якійсь мірі вдасться домовитися з Україною щодо транзиту газу після 2020 року. Якщо цього не відбудеться в травні, то, ймовірно, це відбудеться в жовтні,
      – сказав він.

      Зазначимо, наприкінці 2019 року чинний контракт щодо транзиту газу завершується – і Україна є готовою до будь-яких газових сценаріїв з боку Кремля, зокрема і найжорсткіших, наголосив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв. Він також зазначив, що "Газпром" почав офіційно повідомляти країни, які межують з Україною, про припинення транспортування газу через її територію з початку 2020 року.

      Тим часом даякі політичні сили в Укпаїні активно спекулюють на невизначеній ситуації із газом. Так, кандидат у президенти України Юрій Бойко та кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук аж вирішили поїхати у Москву до резиденції прем'єра Росії Дмитра Медведєва. Там, у межах "економічних переговорів", обговорювали і газове питання. 

      Які наслідки газових угод 2009 року між Україною та Росією?З 1 січня 2009 року "Газпром" у повному обсязі припинив постачання газу в Україну. До цього, між Україною і Росією було анонсоване підписання Договору на газопостачання у 2009 році. Але 31 грудня 2008 року президент Ющенко наказав керівнику "Нафтогазу України" Олегу Дубині припинити переговори, не підписувати угоду з "Газпромом" та відкликав делегацію "Нафтогазу" з Москви.

      Тоді Росія заявила про підняття ціни на газ – від 180 доларів за тисячу кубометрів до 235. У той же день, 31 грудня 2008 року, тодішній президент Росії Дмитро Медведєв виступив з заявою, що оскільки Україна розірвала переговори, то ціна за газ сягатиме 450 доларів.

      З 1 по 18 січня відбулося істотне скорочення постачання газу до країн Центральної та Східної Європи, в Україні підприємства теплокомуненерго працювали на межі можливостей. Через холоди постала загроза колапсу всієї української системи ЖКГ.

      18 січня 2009 в результаті п'ятигодинних переговорів прем'єр-міністри Путін і Тимошенко підписали "газові угоди", згідно з якими ціна за тисячу кубометрів палива склала 450 доларів США.

      Наприкінці січня з’явилась інформація, що "Газпром" запропонував продовжити чинні контракти з НАК "Нафтогаз України", які наразі діють до 2019 року, навіть без проведення будь-яких консультацій. Озвучив її український міністр закордонних справ Павло Клімкін за підсумками тристоронньої зустрічі щодо газових питань за участю представників України, Росії та Європейського Союзу.

      ЯК РОЗВИВАЄТЬСЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ:
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      Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Газпром Газ Новини Росії Україна – Росія
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