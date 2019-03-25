В России надеются на продолжение транзита газа через Украину

В министерстве энергетики России считают, что продление контракта может состоятся в октябре или мае после итоговой трехсторонней встречи.

Украина и Россия могут договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года, заявил заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский, сообщают российские СМИ.

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Отметим итоговая трехсторонняя встреча Украины, России и Евросоюза пока запланирована на май этого года. Кроме того, участие в ней примут представители украинского "Нафтогаза" и российского "Газпрома".

Мы ожидаем, что в какой-то мере удастся договориться с Украиной по транзиту газа после 2020 года. Если этого не произойдет в мае, то, вероятно, это произойдет в октябре,

– сказал он.

Отметим, в конце 2019 года действующий контракт по транзиту газа завершается – и Украина готова к любым газовым сценариям со стороны Кремля, в том числе и самым жестким, заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев. Он также отметил, что "Газпром" начал официально уведомлять страны, граничащие с Украиной, о прекращении транспортировки газа через ее территорию с начала 2020 года.

Тем временем некоторые политические силы в Укпаине активно спекулируют на неопределенной ситуации с газом. Так, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук аж решили поехать в Москву в резиденцию премьера России Дмитрия Медведева. Там, в рамках "экономических переговоров", обсуждали газовый вопрос.

Какие последствия газовых соглашений 2009 года между Украиной и Россией?С 1 января 2009 года "Газпром" в полном объеме прекратил поставки газа в Украину. До этого между Украиной и Россией было анонсировано подписание договора о газоснабжении в 2009 году. Но 31 декабря 2008 года президент Ющенко приказал руководителю "Нафтогаза Украины" Олегу Дубине прекратить переговоры, не подписывать соглашение с "Газпромом" и отозвал делегацию "Нафтогаза" из Москвы.



Тогда Россия заявила о поднятии цены на газ – со 180 долларов за тысячу кубометров до 235. В тот же день, 31 декабря 2008 года, тогдашний президент России Дмитрий Медведев выступил с заявлением, что поскольку Украина разорвала переговоры, то цена за газ составит 450 долларов.



С 1 по 18 января произошло существенное сокращение поставок газа в страны Центральной и Восточной Европы, в Украине предприятия теплокоммунэнерго работали на пределе возможностей. Из-за холодов возникла угроза коллапса всей украинской системы ЖКХ.



18 января 2009 в результате пятичасовых переговоров премьер-министры Путин и Тимошенко подписали "газовые соглашения", согласно которым цена за тысячу кубометров топлива составила 450 долларов США.



В конце января появилась информация, что "Газпром" предложил продлить действующие контракты с НАК "Нафтогаз Украины", которые сейчас действуют до 2019 года, даже без проведения каких-либо консультаций. Озвучил ее украинский министр иностранных дел Павел Климкин по итогам трехсторонней встречи по газовым вопросам при участии представителей Украины, России и Европейского Союза.