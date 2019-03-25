13:59
25 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Плагиат в песне Киркорова. Как РФ обманывает людей
      Вєсті Кремля
      20:00, 23 марта
      Вести. UA. Жир: Куда делся диплом Луценко. Пирамида потребностей Киви
      Вєсті.UA
      18:34, 23 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Создатели "Северного потока-2" признались, что он не сможет заменить транзит через Украину

      153 Читати новину українською
      В Nord Stream 2 заявили, что "Северный поток-2" не сможет заменить транзит через Украину
      В Nord Stream 2 заявили, что "Северный поток-2" не сможет заменить транзит через Украину / Фото из открытых источников

      Российский газопровод "Северный поток-2", строительство которого вызвало осуждение у международного сообщества, в действительности не сможет заменить транзит газа через Украину.

      При этом оценивать состояние украинской инфраструктуры в компании не собираются, заявил представитель акционерного общества Nord Stream 2 Йенс Мюллер, сообщает российский "Интерфакс".

      Читайте также: В России надеются на продолжение транзита газа через Украину

      Так, российский газопровод является "дополнительной инфраструктурой". При этом оценивать состояние украинской инфраструктуры он отказался, назвав это "не их задачей".

      Математика показывает, что Северный поток-2 не сможет заменить транзит через Украину,
      – сказал Мюллер.

      Отметим, комитет постоянных представителей государств ЕС утвердил проект изменений к газовому законодательству Евросоюза. Теперь за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать Германия под наблюдением Еврокомиссии. В Берлине же настаивают на продолжении транзита газа через Украину.

      Категорически осуждает строительство газопровода США. Вашингтон убежден, что "Северный поток-2 "вместе с "Турецким потоком" позволит Москве реализовать угрозы о прекращении транзита газа по территории Украины.

      Что такое "Северный поток-2"?Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и проходит рядом со странами Балтики, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 700 километров.


      Где проходит "Северный поток-2"

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты уверяют, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      blog_ava
      Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
      сегодня
      2607
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Газ Северный поток-2
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Война – это рана, которая не заживает, – Pianoбой о творчестве, Земфире и концертах в России
      сегодня , 14:00 Война – это рана, которая не заживает, – Pianoбой о творчестве, Земфире и концертах в России
      Олег Бабій
      За то, что я выиграл этап Кубка Мира, получил просьбу пописать в баночку допинг-контроля
      сегодня , 13:02 За то, что я выиграл этап Кубка Мира, получил просьбу пописать в баночку допинг-контроля
      Станіслав Безушко 82
      Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      сегодня , 12:00 Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      98
      Яку масштабну схему купівлі голосів по всій Україні підготувало оточення Порошенка
      сегодня , 12:34 Яку масштабну схему купівлі голосів по всій Україні підготувало оточення Порошенка
      Дмитро Гнап 334
      Цьогоріч маршрутки можуть вбити удвічі більше людей
      сегодня , 12:00 Цьогоріч маршрутки можуть вбити удвічі більше людей
      Сергій Биков 327
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Самые громкие скандалы 2018 года: "отставка" Луценко, гранаты Савченко и Марченко в "Танцах"
       26 декабря 2018 , 16:37
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Берлускони вводит "фейс-контроль" для игроков своей новой команды из серии С – Неймар бы сбежал
       6 октября 2018 , 11:40
      "Луческу нужно уволить немедленно". Турецкие СМИ хвалят молодую сборную Украины и уничтожают своего тренера
       21 ноября 2018 , 12:22
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук