Создатели "Северного потока-2" признались, что он не сможет заменить транзит через Украину

Российский газопровод "Северный поток-2", строительство которого вызвало осуждение у международного сообщества, в действительности не сможет заменить транзит газа через Украину.

При этом оценивать состояние украинской инфраструктуры в компании не собираются, заявил представитель акционерного общества Nord Stream 2 Йенс Мюллер, сообщает российский "Интерфакс".

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Так, российский газопровод является "дополнительной инфраструктурой". При этом оценивать состояние украинской инфраструктуры он отказался, назвав это "не их задачей".

Математика показывает, что Северный поток-2 не сможет заменить транзит через Украину,

– сказал Мюллер.

Отметим, комитет постоянных представителей государств ЕС утвердил проект изменений к газовому законодательству Евросоюза. Теперь за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать Германия под наблюдением Еврокомиссии. В Берлине же настаивают на продолжении транзита газа через Украину.

Категорически осуждает строительство газопровода США. Вашингтон убежден, что "Северный поток-2 "вместе с "Турецким потоком" позволит Москве реализовать угрозы о прекращении транзита газа по территории Украины.

Что такое "Северный поток-2"?Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и проходит рядом со странами Балтики, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 700 километров.





Где проходит "Северный поток-2"



Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты уверяют, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.