Жизненного опыта не хватает, – Гетманцев о скандале в регуляторе НБУ

Команда руководителей департамента лицензирования Национального банка Украины объявила об увольнении в полном составе. Такое решение может быть манипуляцией.

Их решение можно считать демаршем. Об этом рассказал депутат от "Слуги народа" и глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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По его словам очевидно, что через свой пост в фейсбуке они что-то требуют или шантажируют руководство своим увольнением. Такой формат между подчиненными и руководством является недопустимым, тем более публично.

Они действительно профессиональны. Но, к сожалению, жизненного опыта не хватает, чтобы решать отношения со своим руководством непосредственно без привлечения общественности,

– подчеркнул Гетманцев.

Они могли бы быть полезными на работе в НБУ, однако – это их решение. По его мнению, руководство НБУ является достаточно умным и взвешенным, чтобы не выходить за пределы своих полномочий во время выполнения своих функций. "Я доволен работой Нацбанка", – отметил он.

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