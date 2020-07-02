Председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку. Бывший министр финансов Александр Данилюк назвал критерии, которым должен соответствовать кандидат на эту должность.

В общем, этих критериев два. Их Данилюк назвал в эфире программы "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале.

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На вопрос журналиста, кто, по его мнению, может сейчас занять эту должность, он ответил: "Я не хочу сейчас называть фамилий". Однако Данилюк рассказал про критерии следующего кандидата:

Это должна быть мощная независимая политическая фигура, которую все воспринимают. Это не должен быть человек из партии "Слуга народа".

По его словам, сейчас важно показать президенту, что он серьезно рассматривает кандидатуры. Он считает, что это шанс для Зеленского показать новый подход.

Я думаю, что сейчас важно, какое решение будет следующим – кто будет следующим главой Нацбанка. Это решение является ключевым. Понятно, что Смолия уволят. Это уже даже не вопрос,

– заявил Данилюк.

Также он добавил, что независимый Национальный банк – это синоним развития экономики Украины. Зависимый Нацбанк – это большая проблема.

Что известно о вероятных кандидатах на пост главы Нацбанка: коротко

Одним из главных кандидатов на пост главы НБУ называют Кирилла Шевченко . Он председатель правление "Укргазбанка". Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук в комментарии 24 каналу.

. Он председатель правление "Укргазбанка". Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук в комментарии 24 каналу. Другой вероятный кандидат – Владимир Лавренчук . Бывший председатель правления "Райффайзен банк Аваль". Он уже был кандидатом на пост главы НБУ после отставки Валерии Гонтаревой.

. Бывший председатель правления "Райффайзен банк Аваль". Он уже был кандидатом на пост главы НБУ после отставки Валерии Гонтаревой. Тимофей Милованов. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука и президент Киевской школы экономики.

Кто может возглавить НБУ / Инфографика 24 канала