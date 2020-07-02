Голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку. Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк назвав критерії, яким має відповідати кандидат на цю посаду.

Загалом, цих критеріїв є дві. Їх Данилюк назвав в ефірі програми "Ґуд найт Юкрейн" на 24 каналі.

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На питання журналіста, хто, на його думку, може зараз обійняти цю посаду, він відповів: "Я не хочу зараз називати прізвищ". Проте Данилюк розповів про критерії наступного кандидата:

Це має бути потужна незалежна політична фігура, яку всі сприймають. Це не має бути людина з партії "Слуга народу".

За його словами, зараз важливо показати президентові, що він серйозно розглядає кандидатури. Він вважає, що це шанс для Зеленського показати новий підхід.

Я думаю, що зараз важливо, яке рішення буде наступним – хто буде наступним очільником Нацбанку. Це рішення є ключовим. Зрозуміло, що Смолія звільнять. Це вже навіть не питання,

– заявив Данилюк.

Також він додав, що незалежний Національний банк – це синонім розвитку економіки України. Залежний Нацбанк – це велика проблема.

Що відомо про ймовірних кандидатів на посаду голови Нацбанку: коротко

Одним з головних кандидатів на посаду очільника НБУ називають Кирила Шевченка . Він голова правління "Укргазбанку". Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук в коментарі 24 каналу .

24 каналу Інший ймовірний кандидат – Володимир Лавренчук. Колишній голова правління "Райффайзен банку Аваль". Він вже був кандидатом на посаду голови НБУ після відставки Валерії Гонтаревої.

Колишній голова правління "Райффайзен банку Аваль". Він вже був кандидатом на посаду голови НБУ після відставки Валерії Гонтаревої. Тимофій Милованов. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в уряді Олексія Гончарука та президент Київської школи економіки.

Хто може очолити НБУ / Інфографіка 24 каналу