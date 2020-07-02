Данилюк назвав критерії кандидата на посаду нового голови Нацбанку
Голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку. Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк назвав критерії, яким має відповідати кандидат на цю посаду.
Загалом, цих критеріїв є дві. Їх Данилюк назвав в ефірі програми "Ґуд найт Юкрейн" на 24 каналі.
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На питання журналіста, хто, на його думку, може зараз обійняти цю посаду, він відповів: "Я не хочу зараз називати прізвищ". Проте Данилюк розповів про критерії наступного кандидата:
- Це має бути потужна незалежна політична фігура, яку всі сприймають.
- Це не має бути людина з партії "Слуга народу".
За його словами, зараз важливо показати президентові, що він серйозно розглядає кандидатури. Він вважає, що це шанс для Зеленського показати новий підхід.
Я думаю, що зараз важливо, яке рішення буде наступним – хто буде наступним очільником Нацбанку. Це рішення є ключовим. Зрозуміло, що Смолія звільнять. Це вже навіть не питання,
– заявив Данилюк.
Також він додав, що незалежний Національний банк – це синонім розвитку економіки України. Залежний Нацбанк – це велика проблема.
Що відомо про ймовірних кандидатів на посаду голови Нацбанку: коротко
- Одним з головних кандидатів на посаду очільника НБУ називають Кирила Шевченка. Він голова правління "Укргазбанку". Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук в коментарі 24 каналу.
- Інший ймовірний кандидат – Володимир Лавренчук. Колишній голова правління "Райффайзен банку Аваль". Він вже був кандидатом на посаду голови НБУ після відставки Валерії Гонтаревої.
- Тимофій Милованов. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в уряді Олексія Гончарука та президент Київської школи економіки.
Хто може очолити НБУ / Інфографіка 24 каналу