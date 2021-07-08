Страна получит еще один карательный орган, – Данилюк сказал, будет ли влиять СБУ на БЭБ

Бюро экономической безопасности может привлечь контролируемого или слабого человека. Или же если это будет лицо, которое раньше работало в правоохранительных органах, то оно привлечет таких людей даже без внешнего давления.

Перечень претендентов на конкурс многое расскажет о перспективах реализации всей реформы. Об этом в эфире сказал один из претендентов на должность руководителя БЭБ, экс-министр финансов и экс-секретарь Совета нацбезопасности Александр Данилюк.

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"Я считаю, что риск более 90%, что, к сожалению, страна получит еще один карательный орган. Поэтому за это стоит бороться, чтобы это не дать сделать", – подчеркнул Данилюк.

Данилюк: если будет эффективный БЭБ – выиграют украинцы

По его словам, он верит, – если будет эффективный БЭБ, то выиграют все украинцы. Потому что без эффективной борьбы с экономическими преступлениями не может развиваться экономика.

Важный элемент – не только об эффективности борьбы с соответствующими преступлениями, но и прекращении давления на бизнес. Сейчас, как отметил экс-министр финансов, такое давление осуществляет Служба безопасности Украины, Нацполиция, Налоговая милиция.

Поэтому реформа предусматривает в частности, что эти 3 органа прекратят давить на бизнес. И вопрос только в том, будет ли давить на бизнес БЭБ,

– заметил Данилюк.

Он отметил, что они не будут делать это, если в БЭБ появятся честные, порядочные люди. "А честные порядочные люди не придут в БЭБ, если там будет контролируемый слабый руководитель, который их не будет защищать", – добавил Данилюк.

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Что известно о Бюро экономической безопасности: кратко