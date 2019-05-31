Данилюк прокомментировал скандальные заявления совладельца "Квартала 95" по языковому закону

Все высказывания о языковом законе совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира – это его личная позиция. Однако несмотря на это есть позиция государства.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, пишет "Интерфакс".

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При этом Данилюк отметил, что "его личная позиция отличается".

У Бориса Шефира свои взгляды, на которые он имеет право. Но есть позиция государства,

– пояснил он.

Отметим, совладелец студии и бизнес-партнер президента Зеленского Борис Шефир надеется, что через два года ограничения русскоязычного контента в Украине будут сняты. Соответственно украинские компании могли бы реализовывать свою продукцию как в нашей стране, так и в странах СНГ. Он убежден, что "Зеленскому сейчас не стоит поднимать языковой вопрос – он делит общество".

Что говорит закон о квотах?

13 октября 2017 года вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении, согласно которому в общем недельном объеме телевещания общенациональных каналов, передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности данных программ в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00.

25 апреля Верховная Рада приняла закон, который должен обеспечить функционирование украинского языка как государственного.



Что означает новый закон о языке​ – инфографіка