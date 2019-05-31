Данилюк прокоментував скандальні заяви співвласника "Кварталу 95" щодо мовного закону

Усі висловлювання про мовний закон співвласника студії "Квартал 95" Бориса Шефіра – це його особиста позиція. Однак попри це є позиція держави.

На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк, пише "Інтерфакс".

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При цьому Данилюк зазначив, що "його особиста позиція відрізняється".

У Бориса Шефіра свої погляди, на які він має право. Але є позиція держави,

– пояснив він.

Зазначимо, співвласник студії і бізнес-партнер президента Зеленського Борис Шефір сподівається, що за два роки обмеження стосовно російськомовного контенту в Україні будуть зняті. Відтак українські компанії могли б реалізовувати свою продукцію як у нашій країні, так і в країнах СНД. Він переконаний, що "Зеленському нині не варто піднімати мовне питання – воно ділить суспільство".

Що каже закон про квоти?

13 жовтня 2017 року набув чинності закон про мовні квоти на телебаченні, згідно з яким в загальному тижневому обсязі телемовлення загальнонаціональних каналів, передачі, фільми та новини українською мовою повинні становити не менше 75% загальної тривалості даних програм в кожному з проміжків часу між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00.



25 квітня Верховна Рада прийняла закон, який має забезпечити функціонування української мови як державної.



Що означає новий закон про мову – інфографіка