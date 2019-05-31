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      У Зеленського відхрестилися від заяв Шефіра про мовний закон і діалог з РФ

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      В Адміністрації Президента Володимира Зеленського відхрестилися від заяв співвласника студії "Квартал 95" Бориса Шефіра, де він пропонує відмінити мовний закон та говорить про діалог з Росією.

      У Зеленського наголосили, що мають зовсім іншу позицію, пише BBC.

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      Він висловив виключно власну думку. Ця думка не збігається з позицією президента України Володимира Зеленського та Адміністрації президента, — сказали в президента.

      Окрім того, з часу коли Зеленський вступив на посаду президента, Борис Шефір не спілкувався з ним.

      Про що заявив Шефір? 

      Співвласник "Студії "Квартал 95" і брат новопризначеного радника президента Сергія Шефіра Борис Шефір сказав, що слід зменшити частку мовних квот на телебаченні та радіо, а також скасувати закон про мову й "ухвалити нормальний закон".

      Квоти – це не розвиток, це придушення мови. Звичайно, українську мову треба підтримувати і розвивати. Але не шляхом квотування, а, наприклад, якимись преференції, наприклад, в оподаткуванні. Українська мова повинна стати модною. А виробництво українською – комерційно привабливим,
      – зазначив Шефір.

      Детально про інтерв'ю Шефіра читайте у матеріалі 24 каналу: "Заборони – бридка штука: у "Кварталі" здивували заявою про мовні квоти та співпрацю з Росією".

      До слова, Верховна Рада прийняла закон про функціонування української мови як державної 25 квітня 2019 року. 14 травня його підписав спікер парламенту Андрій Парубій, а 15 травня – президент Петро Порошенко.


      Що передбачає мовний закон

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Верховна Рада Українська мова Мовні квоти Квартал 95 Сергій Шефір
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