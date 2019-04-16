Данилюк рассказал, действительно ли может возглавить МИД после победы Зеленского

Бывший министр финансов Александр Данилюк опроверг информацию о том, что он является претендентом на должность главы Министерства иностранных дел Украины в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Такое заявление член команды кандидата в президенты сделал в эфире ICTV.

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Я это не подтверждаю. Поэтому некоторые люди в правительстве сейчас могут немного расслабиться, нечего бояться,

– сказал Данилюк.

Он добавил, что Зеленский до 19 апреля представит весь перечень лиц, которые будут претендовать на должности главы МИД, Минобороны, СБУ и генпрокурора, в случае его победы во втором туре на выборах.

Отметим, накануне народный депутат Сергей Лещенко, который входит в команду Владимира Зеленского, рассказывал, что именно Данилюк может возглавить МИД. Однако, решение еще не было принято окончательно.

Что известно об Александре Данилюке?

Александр Александрович Данилюк – бывший министр финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана. По его сроку была реализована национализация "Приватбанка". В 2018 году Верховная Рада уволила Александра Данилюка с должности министра финансов. Перед этим произошел конфликт с премьер-министром Владимиром Гройсманом, в частности в части реформирования Государственной фискальной службы. Гройсман отказался назначить Яну Бугримову заместителем Данилюка с налогового направления и вскоре прямо подчинил себе ДФС, забрав в департамент министерства финансов. В ответ Александр Данилюк 31 мая направил письмо послам стран G7, где заявил европейским партнерам: "Бугримову же назначать не хотели, потому что Гройсман сознательно тормозит реформу ДФС". Свои слова относительно коррупционного лобби в ДФС, повторил Данилюк осенью 2018 года.



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