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      Данилюк рассказал, действительно ли может возглавить МИД после победы Зеленского

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      Данилюк не претендует на кресло главы МИД после победы Зеленского
      Данилюк не претендует на кресло главы МИД после победы Зеленского / ukrinform.ua

      Бывший министр финансов Александр Данилюк опроверг информацию о том, что он является претендентом на должность главы Министерства иностранных дел Украины в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

      Такое заявление член команды кандидата в президенты сделал в эфире ICTV.

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      Я это не подтверждаю. Поэтому некоторые люди в правительстве сейчас могут немного расслабиться, нечего бояться,
      – сказал Данилюк.

      Он добавил, что Зеленский до 19 апреля представит весь перечень лиц, которые будут претендовать на должности главы МИД, Минобороны, СБУ и генпрокурора, в случае его победы во втором туре на выборах.

      Отметим, накануне народный депутат Сергей Лещенко, который входит в команду Владимира Зеленского, рассказывал, что именно Данилюк может возглавить МИД. Однако, решение еще не было принято окончательно.

      Что известно об Александре Данилюке?
      Александр Александрович Данилюк – бывший министр финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана. По его сроку была реализована национализация "Приватбанка". В 2018 году Верховная Рада уволила Александра Данилюка с должности министра финансов. Перед этим произошел конфликт с премьер-министром Владимиром Гройсманом, в частности в части реформирования Государственной фискальной службы. Гройсман отказался назначить Яну Бугримову заместителем Данилюка с налогового направления и вскоре прямо подчинил себе ДФС, забрав в департамент министерства финансов. В ответ Александр Данилюк 31 мая направил письмо послам стран G7, где заявил европейским партнерам: "Бугримову же назначать не хотели, потому что Гройсман сознательно тормозит реформу ДФС". Свои слова относительно коррупционного лобби в ДФС, повторил Данилюк осенью 2018 года.


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      Теги: Новости Украины Новости политики Александр Данилюк МИД Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский
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