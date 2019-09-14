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      Данилюк рассказал о "красной линии" Украины при ведении переговоров

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      Александр Данилюк
      Александр Данилюк / 24 канал

      В ходе предстоящих переговоров в нормандском формате инициативы Владимира Зеленского должны способствовать прогрессу в урегулировании ситуации на Донбассе.

      Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в кулуарах форума YES, передает УНИАН.

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      По его словам, есть "красные линии", которых украинская сторона придерживается при ведении международных переговоров.

      "Красные линии" мы давно отметили – суверенитет Украины должен уважаться. Мы не будем идти на те условия, которые ослабляют Украину. Это главная "красная линия", она в переговорах очень просто придерживается,
      – отметил Данилюк.

      "Есть понимание, что если не защищать наши интересы, пойти на какие-то уступки, то на следующем шаге мы можем увидеть, что мы проигрываем", – добавил секретарь СНБО.

      Что такое нормандский формат?
      Формат переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.

      Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем президент России Владимир Путин отказался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.

      Новая встреча состоится в ближайшее время. Сначала говорилось о дате 16 сентября, но впоследствии РФ перенесла встречу на еще один месяц.

      Глава МИД Вадим Пристайко рассказал, что переговоры могут состояться в Париже, дату сейчас обсуждают и Владимир Зеленский планирует обсудить с лидерами "нормандской четверки" следующие вопросы:

      • как завершить обстрелы на Донбассе;
      • как развести войска;
      • как создать условия для мира.

      Кроме того, президента интересует, как потом после трех участков (Станица Луганская, Золотое и Петровское) пройти по всем 400 километрам и отвести войска.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Нормандский формат СНБО Александр Данилюк
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