Данилюк рассказал о "красной линии" Украины при ведении переговоров

В ходе предстоящих переговоров в нормандском формате инициативы Владимира Зеленского должны способствовать прогрессу в урегулировании ситуации на Донбассе.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в кулуарах форума YES, передает УНИАН.

Читайте также: Что Зеленский предложит оккупированной части Донбасса: объяснение Пристайко

По его словам, есть "красные линии", которых украинская сторона придерживается при ведении международных переговоров.

"Красные линии" мы давно отметили – суверенитет Украины должен уважаться. Мы не будем идти на те условия, которые ослабляют Украину. Это главная "красная линия", она в переговорах очень просто придерживается,

– отметил Данилюк.

"Есть понимание, что если не защищать наши интересы, пойти на какие-то уступки, то на следующем шаге мы можем увидеть, что мы проигрываем", – добавил секретарь СНБО.

Что такое нормандский формат?

Формат переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.



Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем президент России Владимир Путин отказался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.



Новая встреча состоится в ближайшее время. Сначала говорилось о дате 16 сентября, но впоследствии РФ перенесла встречу на еще один месяц.

Глава МИД Вадим Пристайко рассказал, что переговоры могут состояться в Париже, дату сейчас обсуждают и Владимир Зеленский планирует обсудить с лидерами "нормандской четверки" следующие вопросы:

как завершить обстрелы на Донбассе;

как развести войска;

как создать условия для мира.

Кроме того, президента интересует, как потом после трех участков (Станица Луганская, Золотое и Петровское) пройти по всем 400 километрам и отвести войска.