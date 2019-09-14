Данилюк розповів про "червону лінію" України під час ведення переговорів

Під час майбутніх переговорів у нормандському форматі ініціативи Володимира Зеленського повинні сприяти прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк у кулуарах форуму YES, передає УНІАН.

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За його словами, є "червоні лінії", яких українська сторона дотримується під час ведення міжнародних переговорів.

"Червоні лінії" ми давно зазначили – суверенітет України має поважатися. Ми не будемо йти на ті умови, які послабляють Україну. Це головна "червона лінія", вона у перемовинах дуже просто дотримується,

– наголосив Данилюк.

"Є розуміння, що якщо не захищати наші інтереси, піти на якісь поступки, то на наступному кроці ми можемо побачити, що ми програємо", – додав секретар РНБО.

Що таке нормандський формат?Формат переговорів про врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна ("нормандська четвірка"). Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.



Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі президент Росії Володимир Путін відмовився від участі у цих перемовинах, тож решта сторін контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.



Нова зустріч відбудеться уже найближчим часом. Спершу мовилося про дату 16 вересня, але згодом РФ перенесла зустріч на ще один місяць.

Очільник МЗС Вадим Пристайко розповів, що переговори можуть відбутися в Парижі, дату наразі обговорюють і Володимир Зеленський планує обговорити з лідерами "нормандської четвірки" такі питання:

як завершити обстріли на Донбасі;

як розвести війська;

як створити умови для миру.

Окрім того, президента цікавить, як потім після трьох ділянок (Станиця Луганська, Золоте та Петрівське) пройти по всіх 400 кілометрах та відвести війська.