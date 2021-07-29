Спорили из-за образования: Данилюка не допустили к конкурсу по отбору главы БЭБ

Бывший министр финансов Александр Данилюк хотел побороться за пост главы Бюро экономической безопасности. Впрочем, его не допустили к конкурсу.

Такое решение приняла конкурсная комиссия, которая заседала 29 июля. Ее главой является бывший министр развития экономики и торговли президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

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Спор из-за образования Данилюка

Он обратил внимание на то, что у Данилюка нет экономического или юридического образования. Именно Милованов и министр экономики Алексей Любченко высказывались за то, чтобы не допускать кандидата к конкурсу. Мол, комиссия не может нарушать прямые нормы закона. Потому что это может спровоцировать обжалование его результатов.

Я сам был очень удивлен. Возможна разная интерпретация, но один диплом вообще не является высшим образованием, а второй не соответствует требованиям МОН,

– отметил Милованов.

"У Данилюка есть диплом Университета Индианы по бизнес-администрированию. Если это не воспринимается как экономическое образование... Ну, может быть вопрос", – отметил действующий министр финансов Сергей Марченко. Именно он был заместителем Данилюка, когда тот был возглавлял Минфин.

Милованов заявил, что упомянутый диплом Данилюка "не является нострифицированным, не является подтвержденным". После этого Марченко сказал, что не совсем правильно, чтобы комиссия определяла, пригодным или нет является образование кандидатов. Так как объяснить недопуск учитывая эту причину будет трудно. "Придется объяснять мне, к сожалению", – ответил ему глава комиссии.

Марченко считает, что недопуск Данилюка – это странно

По мнению Марченко, не допускать бывшего министра к конкурсу это – странно. Так как "это может быть расценено как некая политическая история", ввязываться в которую не стоит. "Надо дать возможность всем проявить себя, выступить. Если сейчас кого-то снимем с дистанции, может быть много политического шума", – отметил он.

Подытоживая, Милованов подчеркнул, что правила должны быть для всех одинаковыми. Мол, он дружит с Данилюком и лично объяснит ему причины недопуска. Глава комиссии также заявил, что надо "перестать бояться и делать свою работу". Марченко вместо этого попросил его "не перегибать".

Как на все это отреагировал сам Данилюк

Сам Данилюк уже отреагировал на решение комиссии не допускать его к конкурсу. По его мнению, повод является "просто смешным", мол, это – полное манипулирование. Бывший чиновник отметил, что ему было очень неприятно смотреть на все то, что происходило на заседании.

Образование у меня есть. И это образование одной из лучших бизнес-школ в США. Уровень образования там точно выше, чем у той, где получил Милованов,

– подчеркнул недопущенный кандидат.

Он также обратил внимание на то, что украинская госпожа посол в США Оксана Маркарова, которая ранее была министром финансов, тоже выпускница Университета Индианы. Поэтому Данилюк надеется, что она сможет объяснить "этим темным людям" больше об этом учебном заведении. Потому что теперь – это вопрос и ее репутации тоже.

Данилюк о недопуске к конкурсу: смотрите видео

Отметим, что ранее Данилюк заявлял, что не надеется на честный и прозрачный конкурс на должность главы Бюро экономической безопасности. Аргументировал он это тем, что "всю комиссию контролирует президент".

Бюро экономической безопасности – новосозданный аналитический орган, который будет расследовать экономические преступления против Украины и бороться с олигархами. Ранее такие правонарушения расследовали налоговая милиция, СБУ и Нацполиция.