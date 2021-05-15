СНБО может провести заседание по приграничным регионам уже в ближайшее время. Речь идет о Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов заявил, что в этих областях они были вместе с президентом Владимиром Зеленским. Сейчас там находится рабочая группа СНБО.

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Именно ее представители готовят следующее заседание. Оно может состояться уже в ближайшее время.

Я думаю, что через две недели, если президент утвердит эту повестку дня, – это заседание состоится,

– подчеркнул Данилов.

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