В ближайшее время, – Данилов анонсировал заседание СНБО по пограничным областям
СНБО может провести заседание по приграничным регионам уже в ближайшее время. Речь идет о Херсонской, Одесской и Николаевской областях.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов заявил, что в этих областях они были вместе с президентом Владимиром Зеленским. Сейчас там находится рабочая группа СНБО.
Обратите внимание В Ураине создадут кибервойска: такое решение принял СНБО в тайном режиме
Именно ее представители готовят следующее заседание. Оно может состояться уже в ближайшее время.
Я думаю, что через две недели, если президент утвердит эту повестку дня, – это заседание состоится,
– подчеркнул Данилов.
Прошедшие заседания СНБО: ключевые решения
- В феврале 2021 года СНБО ввел санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и соратников. Кроме того, свое вещание прекратили телеканалы Zik, 112 и Newsone.
- В апреле 2021 года также ввели санкции против людей, которых назвали "Топ-10 украинских контрабандистов".
- Владимир Зеленский в мае сообщил, что СНБО также ввела санкции против 557 "воров в законе и криминальных авторитетов".
Поделиться новостью