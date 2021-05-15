РНБО може провести засідання щодо прикордонних регіонів вже найближчим часом. Мовиться про Херсонську, Одеську та Миколаївську області.

Секретар Ради з нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що у цих областях вони були разом з президентом Володимиром Зеленським. Наразі там перебуває робоча група РНБО.

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Саме її представники готують наступне засідання. Воно може відбутися вже найближчим часом.

Я думаю, що через два тижні, якщо президент затвердить той порядок денний, – це засідання відбудеться,

– наголосив Данілов.

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