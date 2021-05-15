Найближчим часом, – Данілов анонсував засідання РНБО щодо прикордонних областей
РНБО може провести засідання щодо прикордонних регіонів вже найближчим часом. Мовиться про Херсонську, Одеську та Миколаївську області.
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Секретар Ради з нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що у цих областях вони були разом з президентом Володимиром Зеленським. Наразі там перебуває робоча група РНБО.
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Саме її представники готують наступне засідання. Воно може відбутися вже найближчим часом.
Я думаю, що через два тижні, якщо президент затвердить той порядок денний, – це засідання відбудеться,
– наголосив Данілов.
Минулі засідання РНБО: ключові рішення
- У лютому 2021 року РНБО запровадила санкції проти проросійського політика Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та соратників. Окрім того, своє мовлення припинили телеканали Zik, 112 і Newsone.
- У квітні також запровадили санкції проти людей, яких назвали "Топ-10 українських контрабандистів".
- Володимир Зеленський у травні повідомив, що РНБО також ввела санкції проти 557 "злодіїв у законі та кримінальних авторитетів".
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