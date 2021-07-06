Секретарь СНБО в интервью изданию отметил, что есть еще много телеканалов, кроме "Интера", которые не всем нравятся, однако никакой избирательности нет.

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Данилов о возможном закрытии "Интера"

Отвечая на вопрос о возможности закрытия канала "Интер", Данилов заявил, что "главное, чтобы были доказательства".

Разберемся со структурой собственности "Интера", тогда посмотрим,

– подчеркнул он.

Секретарь СНБО также объяснил, что предусматривают наложенные на олигархов санкции. "Фирташ и Фукс не могут продавать свои активы, пользоваться счетами в Украине. Однако мы не можем закрыть украинское предприятие только потому, что оно принадлежит Фирташу, – добавил он.

Законность получения олигархами месторождений проверяют

По словам Данилова, в декабре 2004 года, в разгар "оранжевых" событий Фирташ получил одно из месторождений титановой отрасли. "Это была одна из договоренностей, о которых обществу не рассказывали. Кто договаривался? Видимо, россияне просили передать месторождение Фирташу. Кого именно просили – мы разбираемся", – рассказал секретарь СНБО.

Он обратил внимание, что использование недр должно быть публичным и полученным законным способом. "Фукс находится под санкциями нашей страны. Точка. Если что-то было незаконным способом забрано, то ли недра, то ли земля, если люди не платят налоги за доходы, то их лишат этих вещей", – продолжил Данилов.

Кроме того, он выразил непонимание того, почему Фукс рассказывает на каналах об отсутствии связей с Россией.

Санкции против Фирташа и Фукса: коротко