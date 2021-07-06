Секретар РНБО в інтерв'ю виданню зазначив, що є ще багато телеканалів, окрім "Інтеру", які не всім подобаються, однак ніякої вибірковості немає.

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Данілов про можливе закриття "Інтеру"

Відповідаючи на запитання про можливість закриття каналу "Інтер", Данілов заявив, що "головне, щоб були докази".

Розберемося зі структурою власності "Інтеру", тоді подивимося,

– наголосив він.

Секретар РНБО також пояснив, що передбачають накладені на олігархів санкції. "Фірташ та Фукс не можуть продавати свої активи, користуватися рахунками в Україні. Однак ми не можемо закрити українське підприємство тільки тому, що воно належить Фірташу, – додав він.

Законність отримання олігархами родовищ перевіряють

За словами Данілова, у грудні 2004 року, в розпал "помаранчевих" подій Фірташ отримав одне з родовищ титанової галузі. "Це була одна з домовленостей, про які суспільству не розповідали. Хто домовлявся? Мабуть, росіяни просили передати родовище Фірташу. Кого саме просили – ми розбираємося", – розповів секретар РНБО.

Він звернув увагу, що використання надр має бути публічним та отриманим у законний спосіб. "Фукс перебуває під санкціями нашої країни. Крапка. Якщо щось було в незаконний спосіб забране, чи то надра, чи то земля, якщо люди не сплачують податки за статки, то їх позбавлять цих речей", – продовжив Данілов.

Крім того, він висловив нерозуміння того, чому Фукс розповідає на каналах про відсутність зв'язків з Росією.

Санкції проти Фірташа і Фукса: коротко