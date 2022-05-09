Данилов еще в августе 2014 говорил о подготовке России к войне: видео из архива 24 канала

Еще в августе 2014 тогдашний председатель Луганской ОГА, а ныне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, как Россия готовилась к войне с Украиной.

"Мы вынуждены будем воевать с Россией"

Об этом он еще тогда рассказал в эфире 24 канала. Мы нашли подходящее видео в архивах и готовы с вами поделиться.

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Я отмечал еще в 2007 году, что мы вынуждены будем воевать с Россией. Ибо то, что мы увидели и то, что происходило в Луганщине и Донецкой области свидетельствовало о том, что это рано или поздно произойдет,

– говорил тогда Данилов.

Еще тогда, будучи главой облгосадминистрации, он отмечал, что на это указывали несколько факторов.

"Я хочу заметить, что границы с Россией, к большому сожалению, мы с вами никогда не имели. И для меня была большая загадка, почему это происходит и кто делает все от него зависящее, чтобы этого не произошло", – говорил Данилов.

Он также отмечал, что Россия не напала на Украину ни при Кучме, ни при Януковиче, ни при Ющенко. А на этих условных границах просто зарабатывались деньги.

Данилов также отметил, что со стороны российской стороны на границе еще в 2005 году были базы террористов, там было много техники, машин, которые могут запросто проходить по бездорожью. Однако тогда на них никто не обращал внимания, хотя о ситуации на границе знали все.

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О сотрудничестве властей Луганщины с российскими спецслужбами

Он также рассказывал, что в Луганской области еще тогда российские спецслужбы чувствовали себя "как у себя дома". Хотя подобное происходило и в центральной Украине.

"Россия – это сложное государство, которое никогда не жило без войны. Для них война – как воздух. Если у них нет внешнего врага, тогда им становится руководство государства, и они начинают выяснять отношения внутри страны", – подчеркивал он.

Предсказание из прошлого, которое когда-нибудь осуществится

Секретарь СНБО еще в 2014 году был убежден, что Луганск когда-нибудь обязательно возродится. Это будет огромное и мощное промышленное место.

"Но для этого всем нужно будет объединиться и вместе всей страной это сделать. Свое отдавать не надо, в своем доме нужно наводить порядок и делать это самим", – убежден он.

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