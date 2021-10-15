Министерство недостаточно выполняет указы президента. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Кстати План обороны и новые санкции: что СНБО принял на заседании

К руководству Министерства есть вопросы

Данилов отметил, что СНБО обратился к премьер-министру с просьбой рассмотреть вопрос качества работы руководства Министерства. Это могут сделать уже на ближайшем заседании правительства.

Вероятно, Данилов имел в виду работу министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского.

Что говорили об отставке Абрамовского ранее

Ранее СМИ писали, что в Кабмине возможны кадровые перестановки. Утверждали, что под угрозой увольнения находятся 4 – 5 министров. В частности, и Абрамовский.

Среди других кандидатов на увольнение называли вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, министра соцполитики Марину Лазебную, министра обороны Андрея Тарана, министра экономики Алексея Любченко.

Отметим, 4 октября в СМИ появилась информация, что Абрамовский написал заявление об отставке. Однако сам чиновник опроверг это. Поэтому новость о заявлении была фейком.

Обратите внимание! Абрамовского назначили министром экологии 19 июня 2020 года. Тогда его кандидатуру поддержали 264 нардепа.