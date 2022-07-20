В СНБО насчитали аж 86 потенциальных олигархов в Украине

В Украине немало олигархов. Впрочем, 20 июля Совет безопасности и обороны отметил, что под явные признаки подпадают 86 человек.

Данилов насчитал в Украине 86 потенциальных олигархов Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на совещании с представителями руководящих структур Украины. В его рамках были обсуждены формирование и ведение реестра олигархов, а также проблемные вопросы реализации закона.

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В совещании приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко, министр юстиции Денис Малюска, министр внутренних дел Денис Монастырский, глава Антимонопольного комитета Ольга Пищанская, и.о. главы СБУ Василий Малюк, должностные лица Аппарата СНБО Украины.

Секретарь СНБО Украины отметил, что в настоящее время под проверку соответствия критериям, определенным Законом, могут подпадать около 86 человек.

По его словам, соответствующий Закон введен в действие 7 мая 2022 года, а 29 июня Владимир Зеленский своим указом утвердил положение о реестре олигархов.

Положение определяет реализацию организационных основ функционирования системы предотвращения чрезмерного влияния олигархов и порядок применения мер воздействия на них,

– сообщил Данилов.

Так, по результатам совещания дан ряд протокольных поручений Кабинету Министров, Антимонопольному комитету, Службе безопасности и Национальному банку Украины. Однако когда сообщат, кто именно входит в список олигархов, – пока не известно.

Украинцы могут услышать "громкие новости"

20 июля Алексей Данилов также заявил, что в скором времени украинцы могут услышать "громкие новости". Он намекнул, что речь может идти о людях, которые неожиданно исчезли с экранов телевидения и социальных сетей после 24 февраля. Ведь, по его словам, некоторые известные личности исчезли не просто так.

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