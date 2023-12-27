Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Путин не готов к переговорам.

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"Путин или его окружение делают эти заявления, чтобы снизить поддержку нашей страны. Они запускают эти фейки, что якобы готовы к переговорам", – сказал Данилов.

Он отметил, что Украина признает только Формулу мира Владимира Зеленского, которая предусматривает полный вывод российских войск и наказание военных преступников.

Потому что переговоры, которые предлагает России, достаточно просты – это наша капитуляция. Мы не можем позволить себе капитулировать перед страной, которая 24 февраля начала нас уничтожать. И мы будем и дальше идти к победе,

– добавил секретарь СНБО.

Что известно о статье NYT

The New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что Путин, по меньшей мере, с сентября 2023 года "сигнализирует" через посредников о якобы готовности к прекращению огня и замораживанию боевых действий.

Журналисты ссылались на неназванные источники – двух бывших высокопоставленных чиновников, якобы близких к Кремлю, а также американских и международных чиновников, получивших такие "сигналы" от посланцев Путина.

В СНБО отметили, что Россия задействовала американских журналистов, завербованных во время их работы в Москве.