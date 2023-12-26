Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко отметил 24 Каналу, что на Западе активизировалась "рука Кремля". По его словам, в ЕС и США отправили специальные делегации.

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Это дипломаты, работавшие еще во времена холодной войны. Именно с ними общаются журналисты при подготовке таких материалов, как NYT.

Начали действовать более "изысканно" и "тонко", привлекая журналистов и дипломатов старых времен. И в таком миксе появляются такие статьи, как в Bild и NYT,

– объяснил Буряченко.

Так, раньше Россия просто платила огромным медиахолдингам типа Russia Today, чтобы они круглосуточно по всему миру накачивали пророссийскую позицию. Теперь от них многие отказались, понимая, что это прямая пропаганда – "соловьевщина" и "скабеевщина".

К чему стремится Россия

Через такие материалы, как NYT, Россия пытается пролоббировать месседж, что с ней можно договариваться. Но, как известно, Путин никогда не выполнял договоренности.

В то же время, идея возможного "перемирия" между Украиной и Россией находит своих сторонников в ЕС и США, ведь тогда исчезает необходимость помогать Киеву.

Обратите внимание! В Центре противодействия дезинформации заявили, что "сигналы" России могут быть направлены на препятствование помощи Украине и увеличение рейтинга Дональда Трампа, готового "отдать" Путину часть украинских территорий.

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