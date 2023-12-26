Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко наголосив 24 Каналу, що на Заході активізувалась "рука Кремля". За його словами, до ЄС і США відправили спеціальні делегації.

До теми Єдиний меседж: що означають заяви Росії про переговори

Це дипломати, які працювали ще в часи холодної війни. Саме з ними спілкуються журналісти під час підготовки таких матеріалів, як на NYT.

Почали діяти більш "вишукано" й "тонко", залучаючи журналістів і дипломатів старих часів. І в такому міксі з'являються такі статті, як у Bild та NYT,

– пояснив Буряченко.

Так, раніше Росія просто платила величезним медіахолдингам типу Russia Today, щоб вони цілодобово по всьому світу накачували проросійську позицію. Тепер від них багато де відмовились, розуміючи, що це пряма пропаганда – "соловйовщіна" і "скабєєвщіна".

Чого прагне Росія

Через такі матеріали, як на NYT, Росія намагається пролобіювати меседж, що з нею можна домовлятись. Але, як відомо, Путін ніколи не виконував домовленостей.

Водночас ідея можливого "перемир'я" між Україною і Росією знаходить своїх прихильників у ЄС і США, адже тоді зникає потреба допомагати Києву.

Зверніть увагу! У Центрі протидії дезінформації заявили, що "сигнали" Росії можуть бути спрямовані на перешкоджання допомозі Україні та збільшення рейтингу Дональда Трампа, готового "віддати" Путіну частину українських територій.

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