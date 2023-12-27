Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що Путін не готовий до переговорів.

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"Путін або його оточення роблять ці заяви, щоб знизити підтримку нашої країни. Вони запускають ці фейки, що нібито готові до переговорів", – сказав Данілов.

Він наголосив, що Україна визнає лише формулу миру Володимира Зеленського, яка передбачає повне виведення російських військ та покарання воєнних злочинців.

Бо переговори, які пропонує Росії, досить прості – це наша капітуляція. Ми не можемо дозволити собі капітулювати перед країною, яка ще 24 лютого почала нас знищувати. І ми й надалі йтимемо до перемоги,

– додав секретар РНБО.

Що відомо про статтю NYT

The New York Times опублікувала статтю, у якій ідеться, що Путін щонайменше з вересня 2023 року "сигналізує" через посередників про нібито готовність до припинення вогню та заморожування бойових дій.

Журналісти посилалися на неназвані джерела – двох колишніх високопосадовців, які нібито близькі до Кремля, а також американських та міжнародних чиновників, які отримали такі "сигнали" від посланців Путіна.

У РНБО наголосили, що Росія задіяла американських журналістів, які були завербовані під час їхньої роботи в Москві.