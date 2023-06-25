Данилов подчеркнул, что он также не исключает участия в этих переговорах и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Правда, секретарь СНБО не объяснил, какую роль может выполнять белорусский диктатор.

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Данилов оценил участие Лукашенко в предстоящих переговорах

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что мятеж Пригожина сформировал ряд проблем для путинского режима. Он отметил, что это только первый этап демонтажа кремлевской системы.

"Пригожин является только частью группы и верхушкой айсберга процесса дестабилизации", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что для Украины это тоже имеет значение, ведь среди так называемой "российской элиты" образовалась группа, готовая к переговорам с Украиной. В эту группу, по предположениям Данилова, входит и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени. Впрочем, не исключено участие в этом процессе Лукашенко,

– подчеркнул секретарь.

Несмотря на это, он все же отметил, что независимо от событий в России украинцам следует делать свое. А именно – двигаться к нашим административным границам, которые были заложены в 1991 году.

Отсчет для Путина начат

Данилов также отметил, что в России сформировалась группа недовольных силовиков, чиновников и олигархов, считающая действия Путина "смертельно опасными для собственных интересов и своего существования". Именно они будут делать все, чтобы отстранить Путина от власти.

Кроме того, он подчеркнул, что мятеж Пригожина – демонстрация условий для начала процесса властного транзита в России, добровольного или принудительного. По его словам, возможности и ресурсы для этого есть.

"Колонны вагнеровцев или других структур могут дойти до Красной площади", – отметил Данилов.

Напоследок он добавил, что режим Путина "ножом в спину" нанесли, если не мгновенно смертельный, но точно неизбежный, хотя и отсроченный во времени, удар. Поэтому единственной возможностью спасения для диктатора осталась тотальная зачистка силового блока, физическая ликвидация ЧВК "Вагнера", в том числе и его председателя, а также введение в стране военного положения и развертывание массовых репрессий.

Лукашенко показал свои переговорные способности с Пригожиным