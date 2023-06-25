Данілов наголосив, що він також не виключає участі у цих переговорах і самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. Щоправда, секретар РНБО не пояснив, яку саме роль може виконувати білоруський диктатор.

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Данілов оцінив участь Лукашенка у майбутніх перемовинах

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що заколот Пригожина сформував цілий ряд проблем для путінського режиму. Він зазначив, що це лише перший етап демонтажу кремлівської системи.

"Пригожин є тільки частиною групи й верхівкою айсберга процесу дестабілізації", – наголосив Данілов.

Він зазначив, що для України це теж має значення, адже серед так званої "російської еліти" утворилася група, яка готова до перемовин з Україною. До цієї групи, за припущеннями Данілова, належить і самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко.

Справжня група російських майбутніх перемовників з Україною вже є, але поки залишається в тіні. Втім не виключена участь у цьому процесі Лукашенка,

– підкреслив секретар.

Попри це, він все ж наголосив, що незалежно від подій в Росії українцям варто робити своє. А саме рухатися до наших адміністративних кордонів, які були закладені у 1991 році.

Відлік для Путіна початий

Данілов також зазначив, що в Росії сформувалась група невдоволених силовиків, чиновників і олігархів, яка вважає дії Путіна "смертельно небезпечними для власних інтересів і свого існування". Саме вони робитимуть все, щоб відсторонити Путіна від влади.

Крім цього, він наголосив, що заколот Пригожина – демонстрація умов для початку процесу владного транзиту у Росії, добровільного або примусового. За його словами, можливості й ресурси для цього є.

"Колони вагнерівців або інших структур можуть таки дійти до Красної площі", – зауважив Данілов.

Наостанок він додав, що режиму Путіна "ножем в спину" нанесли, якщо не миттєво смертельний, але точно неминучий, хоча і відтерміновано в часі, удар. Тому єдиною можливістю порятунку для диктатора лишилася тотальна зачистка силового блоку, фізична ліквідація ПВК "Вагнера", в тому числі і його голови, а також введення в країні воєнного стану і розгортання масових репресій.

Лукашенко показав свої перемовницькі здібності з Пригожиним