Про це 24 Каналу розповів секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов. Раніше білоруські військові закликали звільнити країну від диктатури.

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Що буде в Білорусі

Данілов зазначив, що Білорусь – окупована Росією доволі тривалий час. Після того, як вибори в Білорусі всією світовою спільнотою були визнані, як такі, що не відбулися за демократичними правилами, Росія фактично окупувала цю країну.

Звичайно, принцип доміно працює. Якщо процеси дестабілізації в Росії будуть посилюватися, то дестабілізація обов'язково перекинеться й на Білорусь.

Урешті-решт Білорусь буде вільною країною, буде членом Євросоюзу, буде членом європейської спільноти. Ті люди, які нині керують Росією та Білоруссю, до демократії не мають ніякого стосунку.

За новою інформацією, Пригожин розвертає колони й повертає свої війська в польові табори. Він уже виступив з заявою.

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Що відбулось у Білорусі

Обрана президентка Білорусі Світлана Тихановська у своєму відеозверненні зазначила, що Росія може втягнути у свій внутрішній конфлікт білорусів. Вона закликала своїх співвітчизників пам'ятати про свої національні інтереси. Вона зауважила, що Білорусь має зберегти суверенітет і не допустити того, що сталося в Росії.

До білорусів також звернулись і представники полку імені Кастуся Калиновського. Там наголосили, що утворилися сприятливі умови для відсторонення в Білорусі диктатури. А ще закликали кожне місто, кожен квартал, кожну вулицю готуватись до контролю за своєю територією та дотриманням порядку.

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