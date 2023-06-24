Про це 24 Каналу розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

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Путін сам штовхнув Росію до розвалу

Прийнявши рішення розпочати війну в Україні, Владімір Путін прирік Росію на розпад. Найближчим часом можна буде спостерігати акти громадянської непокори за принципом доміно. Це не залежатиме від того, як завершиться заколот у Росії. Однак поки є багато запитань, відповідь на які може суттєво вплинути на подальший розвиток подій у світі.

Ці події точно ввійдуть у всі підручники, тому що вони стосуються великих процесів. Насамперед процесів, на які раніше, на жаль, Захід не звертав увагу і не вважав, що в Росії можуть відбуватися щось подібне,

– наголосив Олексій Данілов.

Зокрема, на Заході були переконані, що влада Путіна є міцною, а будь-які внутрішні дестабілізації просто не можуть в Росії відбуватися. Однак тепер зрозуміло, що такі думки були помилковими.

Зараз дуже цікаві процеси в Росії рухаються доволі потужно.

"Спостерігаємо, розуміємо, що в нашій ситуації робити і працюємо. Кожну годину всі члени вищого військово-політичного керівництва країни отримують інформацію про події, які відбуваються не лише в Росії, а й на інших територіях", – зазначив секретар РНБО.

Українська влада відстежує, як світ реагує на заколот в Росії і як деякі країни пропонують допомогу Путіну у розв'язанні цього питання.

Чи перекидають військових з фронту в Росію

Бойовики ПВК "Вагнера" уже захопили всі військові об'єкти у Ростові та Воронежі. Російські ЗМІ також писали, що вагнерівці уже дійшли до Московської області. Однак це зовсім не означає, що всі сили, зосереджені в Україні, Росія відправить на захист своїх територій.

Часткова фрагментація підрозділів в самій Росії відбувається. А щодо військ на фронті – фактично усі залишаються на своїх місцях. Вони чинять опір. Я б не робив заздалегідь висновків, що це є остаточний великий плюс на нашу користь,

– підкреслив Данілов.

Потрібно розуміти, що Росія – це велика країна. Крім того, зараз на себе взяв зобов'язання щодо допомоги путінському режиму лідер Чечні Рамзан Кадиров. Він відправив свою приватну армію до Росії. Кадирівці та пригожинці з'ясовуватимуть стосунки, наслідки чого будуть зрозумілими лише згодом.

"Нам своє робити. Ми рухаємось, згідно з нашими планами щодо звільнення нашої землі від сучасних фашистів", – зазначив секретар РНБО.

Заколот в Росії – це ще не завершення війни

Я не можу сказати, що це призведе до закінчення війни. Це змагання жаби з гадюкою, відомо всім. Пригожин нічим не відрізняється від Путіна. Такий же самий терорист, який вбивав наших цивільних та військових,

– наголосив Данілов.

Євгеній Пригожин обов'язково понесе відповідальність за всі злочини, які вчинив на території України. За словами Данілова, єдине, що може мати певну преференцію – чи зможе Пригожин досягти своїх цілей в Росії.

На те, чи зможе Пригожин захопити Кремль та владу в ньому залежить від багатьох чинників. Зокрема, від того, як розгортатимуться події у Воронезькій області, адже там є важливі стратегічні об'єкти.

"Я впевнений, що в Кремлі є спільники Пригожина. Вони зараз ще не зняли маски зі свого обличчя, але вони обов'язково є. Він не самостійна фігура і не самостійно приймає рішення", – підкреслив Данілов.

Ті люди зараз допомагають та спостерігають за "маршем справедливості". Чи все ж виявлятимуть вони свою сутність залежатиме якраз від успіху Пригожина та ПВК "Вагнера" найближчими днями.

Путін уже програв

Зараз з'являється багато інформації про те, що до Євгенія Пригожина доєднуються регулярні війська Росії. Про масовість такого явища поки складно сказати напевне. Однак це факт, що у ватажка "Вагнера" є багато прихильників.

Коли він увійшов на територію Ростовської області, фактично захопивши місто, військові не чинили опору. На одному відео було видно, як високопосадовці, які мали б заарештувати Пригожина, йому посміхалися. Це показує, що не все так гаразд, як хотів би Путін,

– розповів секретар РНБО.

Якби не закінчились події, що розпочались в Росії 23 червня, потрібно мати на увазі, що Путін вже зазнав певної поразки. Весь світ мав змогу побачити, що диктатор не контролює ситуацію навіть всередині країни.

Показним є й те, що Владімір Путін раніше заявляв, що йому потрібно 3 – 7 днів для того, щоб вирішити "українське питання".

"Зараз йому б вирішити своє, щоб ще залишитись живим та неушкодженим. Він дуже погано знав історію і чомусь вважав, що йому треба вивчати нашу історію. Я б йому порадив вивчити, чим закінчили російські царі", – зіронізував Данілов.

Насправді Путін програв уже давно. За словами Данілова, перемога України – це лише питання часу. Однак якби російський диктатор мав би хоча б мінімальний аналітичний досвід, розумів би, що війну в Україні треба якомога швидше закінчити.

Якщо ж це не відбудеться – наслідки для Росії будуть катастрофічними.