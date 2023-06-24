Об этом 24 Каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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Путин сам толкнул Россию к развалу

Приняв решение начать войну в Украине, Владимир Путин обрек Россию на распад. В ближайшее время можно будет наблюдать акты гражданского неповиновения по принципу домино. Это не будет зависеть от того, как завершится мятеж в России.

Однако пока есть много вопросов, ответ на которые может повлиять на дальнейшее развитие событий в мире.

Эти события точно войдут во все учебники, потому что они касаются больших процессов. Прежде всего процессов, на которые раньше, к сожалению, Запад не обращал внимания и не считал, что в России могут происходить нечто подобное.

– подчеркнул Алексей Данилов.

В частности, на Западе были убеждены, что власть Путина крепкая, а любые внутренние дестабилизации просто не могут в России происходить. Однако теперь понятно, что такие мнения были ошибочны.

Сейчас очень интересные процессы в России двигаются достаточно мощно.

"Наблюдаем, понимаем, что в нашей ситуации делать и работаем. Каждый час все члены высшего военно-политического руководства страны получают информацию о событиях, происходящих не только в России, но и на других территориях", – отметил секретарь СНБО.

Украинские власти отслеживают, как мир реагирует на мятеж в России и как некоторые страны предлагают помощь Путину в решении этого вопроса.

Перебрасывают ли военных с фронта в Россию

Боевики ЧВК "Вагнера" уже захватили все военные объекты в Ростове и Воронеже. Российские СМИ также писали, что вагнеровцы уже дошли до Московской области. Однако это совсем не означает, что все силы, сосредоточенные в Украине, Россия отправит в защиту своих территорий.

Частичная фрагментация подразделений в самой России происходит. А что касается войск на фронте – фактически все остаются на своих местах. Они сопротивляются. Я бы не делал заранее выводов, что это окончательный большой плюс в нашу пользу,

– подчеркнул Данилов.

Следует понимать, что Россия – это большая страна. Кроме того, сейчас на себя взял обязательство по помощи путинскому режиму лидер Чечни Рамзан Кадыров. Он отправил свою частную армию в Россию. Кадыровцы и пригожинцы будут выяснять отношения, последствия чего будут понятны только со временем.

"Нам свое делать. Мы двигаемся, согласно нашим планам по освобождению нашей земли от современных фашистов", – отметил секретарь СНБО.

Мятеж в России – это еще не завершение войны

Я не могу сказать, что это приведет к концу войны. Это соревнование лягушки с гадюкой, известно всем. Пригожин ничем не отличается от Путина. Такой же террорист, который убивал наших гражданских и военных,

– подчеркнул Данилов.

Евгений Пригожин обязательно понесет ответственность за все преступления, совершенные на территории Украины. По словам Данилова, единственное, что может иметь определенную преференцию – сможет ли Пригожин достичь своих целей в России.

Сможет ли Пригожин захватить Кремль и власть в нем зависит от многих факторов. В частности, от того, как будут разворачиваться события в Воронежской области, ведь там есть важные стратегические объекты.

"Я уверен, что в Кремле есть сообщники Пригожина. Они сейчас еще не сняли маски с лица, но они обязательно есть. Он не самостоятельная фигура и не самостоятельно принимает решения", – подчеркнул Данилов.