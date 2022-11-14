Мир может взорваться, – Данилов прогнозирует серьезные последствия в случае прекращения поставок оружия

В публичном пространстве все чаще звучат тезисы, что Украину могут заставить сесть за стол переговоров с Россией. Более того, есть опасения, что манипулировать решениями Киева можно с помощью поставки вооружения.

Однако Украина уже неоднократно доказывала, что переговоры о ней без нее невозможны. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

К слову Лидеры Китая и США провели переговоры: что упомянули об Украине

Возможно ли принуждение к переговорам

Недавно распространились слухи, что от США звучало предложение о мирных переговорах между Украиной и Россией. По плану, российские войска должны отойти на международно признанные границы Украины, устанавливается демилитаризованная зона, а Крым становится нейтральной территорией на 7 лет.

Секретарь СНБО ответил на опасения, что Украина может пойти на подобные условия. По его словам, с начала полномасштабного вторжения Украина доказала, что она не будет идти на уступки России. Более того, Владимир Зеленский определил, что есть 4 пункта, после выполнения которых можно будет размышлять о переговорах с Россией. Среди них:

сохранение границ Украины 1991 года,

ответственность тех, кто совершал преступления,

компенсация Украине за все убытки,

гарантия безопасности Украины на будущее

Если кто-то считает, что за нашими спинами можно о чем-то договариваться, а нас ставить постфактум, то мы слишком дорого заплатили за то, что имеем право самостоятельно решать свою судьбу.

– сказал Алексей Данилов.

Возможен ли шантаж вооружением

Также Алексей Данилов ответил на опасения, что у Запада есть рычаги влияния на Офис Президента в виде уменьшения количества поставок вооружения или его отмены. Он отметил, что в публичном пространстве всем все становится известно, а потому, если Украине перестанут поставлять вооружение, то "мир может взорваться".

Тогда разговоры о демократии, о свободном мире, о том, что мы сегодня защищаем Европу от этого нашествия, куда должны деться? Это довольно опасная вещь – прекратить нам оказывать помощь. Они должны понимать, что помогают не только нам, они помогают себе,

– сказал секретарь СНБО.

Также он подчеркнул, что Украина собственным примером того, что с россиянами можно не только договариваться на их условиях, но и успешно бороться. Что Украина уже побеждает.

Страны Запада столкнутся с серьезными последствиями, если прекратят поставки оружия в ответ на отказ Украины от переговоров с Россией.

Поддержка Украины: последние новости

Отметим, что, несмотря на слухи, президент США 14 ноября заявил, что невозможны переговоры об Украине без Украины. Более того, он подчеркнул, что США и дальше будут поддерживать Украину и предоставлять возможности украинскому народу для своей обороны.

В этот же день представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет решительно поддерживать Украину вплоть до ее победы над Россией.

Более того, он подчеркнул, что определение победы остается по трактовке именно Украины.

К теме – Пошатнется ли военная помощь Украине от США: смотрите видео