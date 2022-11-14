Мир может взорваться, – Данилов прогнозирует серьезные последствия в случае прекращения поставок оружия
В публичном пространстве все чаще звучат тезисы, что Украину могут заставить сесть за стол переговоров с Россией. Более того, есть опасения, что манипулировать решениями Киева можно с помощью поставки вооружения.
Однако Украина уже неоднократно доказывала, что переговоры о ней без нее невозможны. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.
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Возможно ли принуждение к переговорам
Недавно распространились слухи, что от США звучало предложение о мирных переговорах между Украиной и Россией. По плану, российские войска должны отойти на международно признанные границы Украины, устанавливается демилитаризованная зона, а Крым становится нейтральной территорией на 7 лет.
Секретарь СНБО ответил на опасения, что Украина может пойти на подобные условия. По его словам, с начала полномасштабного вторжения Украина доказала, что она не будет идти на уступки России. Более того, Владимир Зеленский определил, что есть 4 пункта, после выполнения которых можно будет размышлять о переговорах с Россией. Среди них:
- сохранение границ Украины 1991 года,
- ответственность тех, кто совершал преступления,
- компенсация Украине за все убытки,
- гарантия безопасности Украины на будущее
Если кто-то считает, что за нашими спинами можно о чем-то договариваться, а нас ставить постфактум, то мы слишком дорого заплатили за то, что имеем право самостоятельно решать свою судьбу.
– сказал Алексей Данилов.
Возможен ли шантаж вооружением
Также Алексей Данилов ответил на опасения, что у Запада есть рычаги влияния на Офис Президента в виде уменьшения количества поставок вооружения или его отмены. Он отметил, что в публичном пространстве всем все становится известно, а потому, если Украине перестанут поставлять вооружение, то "мир может взорваться".
Тогда разговоры о демократии, о свободном мире, о том, что мы сегодня защищаем Европу от этого нашествия, куда должны деться? Это довольно опасная вещь – прекратить нам оказывать помощь. Они должны понимать, что помогают не только нам, они помогают себе,
– сказал секретарь СНБО.
Также он подчеркнул, что Украина собственным примером того, что с россиянами можно не только договариваться на их условиях, но и успешно бороться. Что Украина уже побеждает.
Страны Запада столкнутся с серьезными последствиями, если прекратят поставки оружия в ответ на отказ Украины от переговоров с Россией.
Поддержка Украины: последние новости
- Отметим, что, несмотря на слухи, президент США 14 ноября заявил, что невозможны переговоры об Украине без Украины. Более того, он подчеркнул, что США и дальше будут поддерживать Украину и предоставлять возможности украинскому народу для своей обороны.
- В этот же день представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет решительно поддерживать Украину вплоть до ее победы над Россией.
- Более того, он подчеркнул, что определение победы остается по трактовке именно Украины.
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