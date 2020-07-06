Укроборонпром в свое время создала Россия для полного контроля над оборонно-промышленным комплексом Украины. Кроме того, первый гендиректор предприятия был сотрудником спецслужб РФ. Сегодня же этот монстр не играет такую ключевую роль, как раньше, в украинском оборонно-промышленном комплексе.

Ситуация с Укроборонпромом при Януковиче и сегодня

Как подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов, Укроборонпром – это та компания, которую в свое время создала Россия для полного контроля над оборонно-промышленным комплексом Украины. Об этом Данилов рассказал в комментарии "Украинской правде".

Обратите внимание Масштабные хищения в Укроборонпроме: в деле объявили новые подозрения

Господин Саламатин (гендиректор Укроборонпрома, а затем министр обороны во времена Януковича – 24 канал) по той информации, которая у нас есть – непосредственный сотрудник спецслужбы Российской Федерации. Когда он возглавил эту организацию, все и началось,

– подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, сегодня же Укроборонпром – это часть, которая не является доминантой в украинском оборонно-промышленном комплексе.

"Много появилось частных компаний, которые занимаются этими вопросами, которым монопольно Укроборонпром указывал на цены. Мы считаем, что в том виде, в котором есть, этот монстр существовать не может", – подчеркнул Данилов.

К теме Советский Союз в одной компании: Найем назвал 3 причины для реформирования Укроборонпрома

Основное о реформе Укроборонпрома

Укроборонпром планируют превратить в компанию, которая будет состоять из 6 компаний.

Специализироваться они будут на конкретном продукте:

– ракетостроении,

– ракетном ремонте,

– авиастроении,

– авиаремонте,

– бронетанковом дивизионе,

– радиолокации.

Подчиняться новое государственное агентство будет Кабинету Министров. Поэтому предприятия, входящие в него, не смогут самостоятельно продавать свое вооружение как Вооруженным силам Украины, так и на экспорт.

Кроме того, планируется снять с закупок гриф секретности. То есть, если раньше все закупки и цены были засекречены, то теперь это хотят убрать. Исключением будут только новые украинские разработки, в которых раскрытие характеристик могут сыграть на руку врагу.

План реформ Укроборонпрома полностью утвердили в Наблюдательном совете концерна и уже представили правительству. Сейчас документ находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Внимание! Реформы в Укроборонпроме невозможны без принятия изменений в Закон Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" и принятия нового закона "О корпоратизации предприятий ОПК".