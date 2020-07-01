О реформе Укроборонпрома, конфликт вокруг госпредприятия "Антонов", дело об избиении Мустафы Найема и распоряжения правительства Гройсмана с грифом "секретно" – в эфире программы "Что это было?" рассказал заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем.

О реформировании Укроборонпрома

Мустафа Найем в эфире 24 канала объяснил, для чего Укроборонпрому так необходима реформа. Он уточнил, что для этого есть 3 причины.

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► Компанию держали в матрице

По словам Найема, Укроборонпром якобы держали в матрице, не давая возможность привлечь ни копейки.

Мы не можем создавать совместные предприятия ни с кем. Кредиты мы можем брать, но нужен нормальный залог. С нашим залогом – ни один банк не даст кредит,

– объяснил ситуацию Найем.

Он сказал, что по общему объему недвижимости Укроборонпром – примерно как Монако. "Это как огромная страна, которую мы сдаем в аренду или нет. К примеру, зачем заводу, который имеет 2 цеха, иметь 10 гектаров в центре Киева", – отметил заместитель гендиректора.

Он подтвердил, что государство создало Укроборонпром, сохранив Советский Союз в одной конкретно взятой компании. "Мы не можем продать что-то свое, у нас есть много недвижимости, но нам не позволяют. Если передадим государству и она продаст – деньги нам не пойдут, дальше дадут на соцвыплаты, а отрасль будет умирать", – заверил Найем.

► Надо создать прозрачную компанию для привлечения инвестора

Найем убеждал, что главная цель – сделать из Укроборонпрома прозрачную компанию.

Когда инвестор придет, он должен понимать сколько здесь людей и какие активы,

– подчеркнул Мустафа Найем.

"Если бы сейчас Укроборонпром возглавил Илон Маск, он бы через 2 месяца ушел в Лукьяновское СИЗО, а еще через пол года сел от 3 до 5 лет, ведь тот беспорядок с активами, который происходит, не позволил бы ему двигаться так быстро, как бы он хотел. Мы не можем даже создать предприятие, чтобы привлечь иностранное предприятие", – пояснил заместитель гендиректора.

► Необходимо избавиться от политического влияния на назначение в компании

По словам Мустафы Найема, назначение руководства Укроборонпрома происходило только через прямое политическое влияние. Он добавил, что сейчас уже нет ни одного указания власти, однако "процедура такова, что прямое политическое влияние на это назначение".

"Корпоративное управление говорит, что если ты государство и устраиваешь правила в стране – то ты не можешь быть игроком на этом поле. Если государство является владельцем – пусть имеет свои акции и дивиденды на них, но не вмешивается в политическую жизнь. Рано или поздно получается, что на предприятие ставят кума, брата или свата", – отметил Найем.

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Он пояснил, что во время реформирования они хотят обезопасить эту сферу от политического влияния. Должен появиться, как подтвердил заместитель гендиректора компании, наблюдательный совет, где большинство участников будут представителями государства, но кроме них будет и 3 независимых члена, которые должны контролировать процесс и обезопасить от политического влияния.

О конфликте вокруг "Антонова"

Уже почти месяц государственное предприятие "Антонов" – в эпицентре скандалов. Однако заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем подтвердил, что конфликт уже исчерпан.

"Что касается конфликта по "Антонова", то, можно сказать, что он уже исчерпан. Буквально сейчас. Уже несколько часов назад мы пришли к согласию с бывшим генеральным директором", – отметил Найем.

Больше о том, когда пришли к согласию в конфликте вокруг "Антонова" – читайте здесь

О тайных распоряжениях правительства Гройсмана

Правительство решило провести корпоративную реформу Укроборонпрома. Заместитель гендиректора концерна Мустафа Найем заявил, что за 9 месяцев они доказали, что компания может работать нормально.

"В Укроборонпроме есть по крайней мере 4 распоряжения правительства с грифом "секретно", которые выдал Гройсман. В них есть прямое указание к корпоратизации Укроборонпрома", – заявил Найем.

Подробнее о распоряжении правительства Гройсмана – читайте здесь

О деле об избиении Найема

В 2018 году Мустафу Найема, который тогда был народным депутатом, избили трое неизвестных – это случилось в центре Киева. Рассмотрение дела длилось более 2 лет. На днях суд полностью оправдал нападавших.

"Более того, мне предлагали договориться, переговорить. Но мы принципиально на это не шли. Поэтому мы точно действуем до конца", – заверил Найем.

Читайте подробнее о том, как Найем комментирует дело о его избиении