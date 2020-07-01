Про реформу Укроборонпрому, конфлікт навколо держпідприємства "Антонов", справу щодо побиття Мустафи Найєма та розпорядження уряду Гройсмана з грифом "таємно" – в ефірі програми "Що це було?" розповів заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм.

Про реформування Укроборонпрому

Мустафа Найєм в ефірі 24 каналу пояснив, для чого Укроборонпрому так необхідна реформа. Він уточнив, що для цього є 3 причини.

Зверніть увагу Приватизації не буде, це фейк: Абромавичус про зміни, які чекають Укроборонпром

► Компанію тримали у матриці

За словами Найєма, Укроборонпром нібито тримали в матриці, не даючи можливість залучити жодної копійки.

Ми не можемо створювати спільні підприємства ні з ким. Кредити ми можемо брати, але треба нормальну заставу. З нашою заставою – жоден банк не дасть кредит,

– пояснив ситуацію Найєм.

Він сказав, що по загальному обсягу нерухомості Укроборонпром – приблизно як Монако. "Це як величезна країна, яку ми здаємо в оренду або ні. До прикладу, навіщо заводу, який має 2 цехи, мати 10 гектарів в центрі Києва", – зазначив заступник гендиректора.

Він ствердив, що держава створила Укроборонпром, зберігши Радянський Союз в одній конкретно взятій компанії. "Ми не можемо продати щось своє, у нас є багато нерухомості, але нам не дозволяють. Якщо передамо державі і вона продасть – гроші нам не підуть, їх далі дадуть на соцвиплати, а галузь вмиратиме", – запевнив Найєм.

► Треба створити прозору компанію для залучення інвестора

Найєм переконував, що головна мета – зробити з Укроборонпрому прозору компанію.

Коли інвестор прийде, він має розуміти скільки тут людей і які активи,

– наголосив Мустафа Найєм.

"Якби зараз Укроборонпром очолив Ілон Маск, він би через 2 місяці пішов в Лук'янівське СІЗО, а ще через пів року сів від 3 до 5 років, адже той безлад з активами, який відбувається, не дозволив би йому рухатись так швидко, як би він хотів. Ми не можемо навіть створити підприємство, щоб залучити іноземне підприємство", – пояснив заступник гендиректора.

► Необхідно позбавитись політичного впливу на призначення у компанії

За словами Мустафи Найєма, призначення керівництва Укроборонпрому відбувалось лише через прямий політичний вплив. Він додав, що зараз вже немає жодної вказівки влади, однак "процедура така, що є прямий політичний вплив на це призначення".

"Корпоративне управління каже, що якщо ти держава і влаштовуєш правила в країні – то ти не можеш бути гравцем на цьому полі. Якщо держава є власником – хай має свої акції і дивіденди на них, але не втручається у політичне життя. Рано чи пізно виходить, що на підприємство ставлять кума, брата чи свата", – зазначив Найєм.

До теми Жодного корупційного скандалу – Абромавичус розповів, як змінив "монстра" Укроборонпром

Він пояснив, що під час реформування вони хочуть убезпечити цю галузь від політичного впливу. Має з'явитись, як ствердив заступник гендиректора компанії, наглядова рада, де більшість учасників будуть представниками держави, але окрім них буде й 3 незалежних члени, які мають контролювати процес і убезпечити від політичного впливу.

Про конфлікт навколо "Антонова"

Уже майже місяць державне підприємство "Антонов" – в епіцентрі скандалів. Проте заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм ствердив, що конфлікт уже вичерпано.

"Що стосується конфлікту щодо "Антонова", то, можна сказати, що він вже вичерпаний. Буквально зараз. Уже декілька годин тому ми дійшли до порозуміння з колишнім генеральним директором", – зазначив Найєм.

Про таємні розпорядження уряду Гройсмана

Уряд вирішив провести корпоративну реформу Укроборонпрому. Заступник гендиректора концерну Мустафа Найєм ствердив, що за 9 місяців вони довели, що компанія може працювати нормально.

"В Укроборонпромі є принаймні 4 розпорядження уряду з грифом "таємно", які видав Гройсман. У них є пряма вказівка до корпоратизації Укроборонпрому", – заявив Найєм.

Про справу щодо побиття Найєма

У 2018 році Мустафу Найєма, який тоді був народним депутатом, побили троє невідомих – це трапилося у центрі Києва. Розгляд справи тривав понад 2 роки. Днями суд повністю виправдав нападників.

"Ба більше, мені пропонували домовитися, переговорити. Але ми принципово на це не йшли. Тому ми точно діємо до кінця", – запевнив Найєм.

Читайте детальніше про те, як Найєм коментує справу щодо його побиття