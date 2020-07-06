Укроборонпром свого часу створила Росія для повного контролю над оборонно-промисловим комплексом України. Крім того, перший гендиректор підприємства був співробітником спецслужб РФ. Сьогодні ж цей монстр не грає таку ключову роль в українському оборонно-промисловому комплексі, як раніше.

Ситуація з Укроборонпромом за часів Януковича та сьогодні

Як підкреслив секретар РНБО Олексій Данілов, Укроборонпром – це та компанія, яку свого часу створила Росія для повного контролю над оборонно-промисловим комплексом України. Про це Данілов розповів у коментарі "Українській правді".

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Пан Саламатін (гендиректор Укроборонпрому, а потім міністр оборони за часів Януковича – 24 канал) за тією інформацією, яку ми маємо – безпосередній співробітник спецслужби Російської Федерації. Коли він очолив цю інституцію, все і почалося,

– підкреслив секретар РНБО.

За його словами, сьогодні ж Укроборонпром – це частина, яка не є домінантою в українському оборонно-промисловому комплексі.

"Багато з’явилося приватних компаній, які займаються цими питаннями, яким монопольно Укроборонпром вказував на ціни. Ми вважаємо, що в тому вигляді, в якому є, цей монстр існувати не може", – підкреслив Данілов.

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Основне про реформу Укроборонпрому

Укроборонпром планують перетворити на компанію, що складатиметься із 6 корпорацій.

Спеціалізуватимуться вони на конкретному продукті:

– ракетобудуванні,

– ракетному ремонті,

– авіабудуванні,

– авіаремонті,

– бронетанковому дивізіоні,

– радіолокації.

Підпорядковуватиметься нове державне агентство Кабінету Міністрів. Тому підприємства, які до нього входять, не зможуть самостійно продавати своє озброєння як Збройним силам України, так і на експорт.

Крім того, планують зняти з закупівель гриф секретності. Тобто, якщо раніше всі закупівлі та ціни було засекречено, то тепер це хочуть прибрати. Виключенням будуть лише нові українські розробки, в яких розкриття характеристик можуть зіграти на руку ворогу.

План реформ Укроборонпрому повністю затвердили в Наглядовій раді концерну та вже презентували уряду. Наразі документ перебуває на розгляді у Верховній Раді.

Увага! Реформи в Укроборонпромі є неможливими без ухвалення змін до Закону України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" та ухвалення нового закону "Про корпоратизацію підприємств ОПК".