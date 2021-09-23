Данилов обещал закрыть: российская сеть Mere заработала уже и в Черновцах

Алексей Данилов обещал не пустить на украинский рынок российскую сеть Mere. Однако несмотря на предостережения секретаря СНБО супермаркет уже несколько дней работает в Черновцах.

Магазин имеет вид склада, в то же время не очень большой выбор товаров. Там нет известных брендов из Украины, а большинство продукции – от малоизвестных фирм.

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Сеть работает уже неделю

Как пишет издание, кассир рассказала, что Mere работает в Черновцах уже неделю.

Сейчас людей нет. Но на вечер их увеличивается, приходят и пенсионеры, и молодежь, и целые семьи. Скупятся и на тысячу, и больше,

– сказала она.

Кроме этого, пенсионеры не обращают внимания, на то, что супермаркеты принадлежат российской сети. Ссылаясь на низкую пенсию, они заявляют, что не могут ходить в дорогие магазины.

Российская сеть Mere заработала уже и в Черновцах / Фото molbuk.ua

Данилов обещал – Mere не будет работать

Алексей Данилов неоднократно обещал, что Mere не будет работать в Украине.

Будьте уверены, эта сеть в Украине работать не будет. Мы понимаем, как мы будем на это реагировать. Мы понимаем, что мы будем в этом случае делать,

– сказал Данилов.