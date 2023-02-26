Данилов ответил, почему украинцев не предупредили о полномасштабной войне

После начала полномасштабного российского вторжения у многих людей до сих пор возникает вопрос, почему не было предупреждений об этом. На эти вопросы ответил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Во время интервью Алексей Данилов объяснил, что Украина получала много прогнозов по поводу российского вторжения. Однако секретарь СНБО отметил, что война началась не 24 февраля 2022 года.

Обратите внимание Фрагментация России уже запущена, она будет в ближайшее время, – Данилов

Были разные прогнозы относительно даты вторжения

Алексей Данилов отметил, что прогнозы по российскому вторжению были еще весной 2021 года, когда Россия стягивала войска к украинским границам, однако тогда Москва дала заднюю, заявив, что это были учения. Осенью Россия снова начала стягивать войска, и были прогнозы, что полномасштабное вторжение начнется в ноябре. Затем прогнозируемой датой было 15 января.

Крайняя, когда мы поняли, что это было на 22-е (февраля 2022 года – 24 Канал), это когда у нас уже была после вторжения карта одной из частей псковских десантников, которая непосредственно должна была заходить по тому маршруту, изображенном на этой карте. И там были те даты, когда выдают именно эти карты. И по этим картам мы понимали, что она должна быть выдана 20-го числа. И там было написано соответственно 20.02. Такие карты выдаются за день до начала войны. Условно говоря, к активным действиям. Это было перечеркнуто, и затем была вторая дата на этой карте. Она у нас есть. Это как трофей, один из трофеев, которые есть в аппарате СНБО,

– объяснил Данилов.

В то же время секретарь СНБО отметил, что 24 февраля – это не день начала войны. Война началась в феврале 2014 года, когда Россия ворвалась в Крым. 24 февраля 2022 года началась новая фаза войны, поскольку россияне не получили достойного отпора и пошли дальше.

Также Данилов напомнил, что 23 февраля 2022 года Верховная Рада ввела чрезвычайное положение на всей территории Украины из-за российской угрозы.