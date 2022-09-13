Медведеву следует быть мысленно не с Украиной, а с Северной Кореей и бункером Саддама, – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на заявления заместителя главы совета безопасности россии дмитрия медведева. Он назвал медведева "начинающим блогером" и призвал его искать убежище в Северной Корее.

Накануне медведев в очередной раз отметился скандальным заявлением. Он сказал, что в будущем москва будет требовать от Киева "тотальной капитуляции".

Важно Медведев придумал новые ультиматумы: отказа Украины от НАТО ему уже недостаточно

Мечты россии о капитуляции Украины

Медведев заявил, что нынешние требования россии по переговорам с Украиной являются лишь разминкой перед тем, какие условия она поставит в будущем. По его словам, требованием россии станет "тотальная капитуляция киевского режима".

Отметим, что таким образом российский политик прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская сторона не будет вести переговоры с россией, поскольку кремль может говорить только на языке ультиматумов.

Реакция украинских властей на очередной бред от россиян

Данилов ответил на "угрозы" кремля.

Начинающему блоггеру дмитрию медведеву нужно быть мысленно не с Украиной, а с государством типа Северной Кореи и саддамовским бункером, где он будет прятаться, и уже наконец перестать писать "россия" с большой буквы и привыкать к тому что "и это они еще не отступали",

– написал в твиттере секретарь СНБО.

Предварительные абсурдные заявления кремля

Медведев известен своими маразматическими заявлениями по Украине. Ранее он заявлял, что победа будет за россией, а вариантов разрешения войны всего "полтора".

По мнению медведева, первый сценарий окончания вторжения – достижение всех целей СВО ("специальная военная операция", официальный российский эвфемизм для определения войны в Украине – 24 канал) и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве. А второй – военный переворот в Украине, а уже потом признание итогов.

Позже российский политик заявил, что мира в Украине якобы стало труднее достигать. Мол, даже если мы откажемся от присоединения к Североатлантическому альянсу – это ничего не значит. Поэтому россия начинает требовать каких-то "гарантий безопасности".

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