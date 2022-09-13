Напередодні медвєдєв вкотре відзначився скандальною заявою. Він сказав, що в майбутньому москва вимагатиме від Києва "тотальної капітуляції".

Важливо мєдвєдєв придумав нові ультиматуми: відмови України від НАТО йому вже недостатньо

Мрії росії про капітуляцію України

Медвєдєв заявив, що нинішні вимоги росії щодо переговорів з Україною є лише розминкою перед тим, які умови вона поставить у майбутньому. За його словами, вимогою росії стане "тотальна капітуляція київського режиму".

Зазначимо, що таким чином російський політик прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що українська сторона не вестиме переговорів з росією, оскільки кремль може говорити лише мовою ультиматумів.

Реакція української влади на чергову маячню від росіян

Данілов відповів на "погрози" кремля.

Блогеру-початківцю Дмитру Медвєдєву потрібно бути подумки не з Україною, а з державою типу Північної Кореї і саддамівським бункером, де він буде ховатися, і вже нарешті перестати писати "росія" з великої літери й звикати до того що "і це вони ще не відступали",

– написав у твітері секретар РНБО.

Попередні абсурдні заяви кремля

Медвєдєв відомий своїми маразматичними заявами щодо України. Раніше він заявляв, що перемога буде за росією, а варіантів розв'язання війни всього "півтора".

На думку медвєдєва, перший сценарій закінчення вторгнення – досягнення всіх цілей СВО ("спеціальна військова операція", офіційний російський евфемізм для визначення війни в Україні, – 24 канал) та недвозначне визнання її підсумків у Києві. А другий – військовий переворот в Україні, а вже згодом визнання підсумків.

Пізніше російський політик заявив, що миру в Україні нібито стало важче досягати. Мовляв, навіть, якщо ми відмовимося від приєднання до Північноатлантичного альянсу – це нічого не означатиме. Тому росія починає вимагати якихось "гарантій безпеки".

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