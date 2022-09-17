Да, россия действительно воей не всей армией, а лишь частью. Той, которая еще уцелела, подчеркнул Данилов.

К теме Мы не спешим, – путин попытался оправдаться за поражения на Востоке Украины

Работаем дальше,

– добавил секретарь СНБО.

Напомним, бойцы ВСУ уничтожили уже 54 250 оккупантов. Только за минувшие сутки ликвидировали 200 захватчиков. Это только официальные цифры. На самом деле потери врага могут быть значительно больше. Кроме того, украинские воины уничтожили тысячи единиц российской техники.

Что еще наговорил путин

Российский диктатор на пресс-конференции саммита Шанхайской организации сотрудничества наговорил очередной бред. Например, успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области назвал "попытками контрнаступления". путину кажется, что продолжается "освобождение" Донбасса.

Заявление об армии путин выдал в контексте своей басни, мол, "они еще ничего не начинали".

В заключение глава кремля сказал, что "они не спешат". Изменений путин не видит. Говорит, что что-то генеральный штаб считает важным, а что-то второстепенным. Уверяет, что "основная задача остается неизменной".

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